17.11.2020

Древнее Зло. Новый альбом BEHERIT «Bardo Exist»

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37 минут внутри мрачной киноленты, в саспенсе и триллере — без картинки или видеоряда, в сообщении с любимыми мнимыми чудищами. Шумы и демонический скрежет. Потусторонние пошкрябывания и покашливания. Нервный, напряженный, тревожный эмбиент, словно из забытого полусна — того, что однажды смешался с кошмаром дневным. Финскую, некогда культовую и блэк-металлическую группу BEHERIT к 2020-му многие наверняка позабыли — однако парни (в основном составе с конца 80-х до сих пор числятся Sodomatic Slaughter и Nuclear Holocausto Vengeance) озаглавили этот ноябрь Bardo Exist, и для тех, кому в нем недостаточно жутко и холодно, выпустили свои 37 минут.

Релиз вышел исключительно саундтрековым, ночным, в настроение, для момента, когда всматриваясь в зеркала, видишь лишь неживых. 37 минут мужики нагнетают; втаскивают в долину призраков — так что ближе к финалу, когда появляется «Ghost Visitor», с ним уже хочется поздороваться.

Слушайте это в наушниках и темноте. В ожидании, когда к плечу прикоснутся холодные черные пальцы.

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Наконец то к электронике вернулись!) Надеюсь, Suuri Shamaani 2 не за горами!

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