Драммера из новозеландской блэк-метал группы IGNI судят за поджог двух церквей

«В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам и жечь церкви во имя Диавола», — подумал 28-летний Jacob Lowenstein, драммер блэк-метал группы из Новой Зеландии и сделал то, что безупречно работало в Норвегии 90-х. Сейчас его судят за поджог двух мормонских церквей.

11 марта вспыхнул пожар в здании в Крайстчерче (Christchurch — название города прямо по теме!), которое использовалось Церковью Иисуса Христа Святых последних дней в качестве учебного заведения для студентов высших учебных заведений. Два дня спустя сгорела церковь в городе Греймуте — огонь распространился так сильно, что, по мнению пожарных, спасти здание не удастся.

Как именно вышли на след Левенштейна, незвестно, но судя по тому, что все произошло быстро, парень не очень-то и скрывался. И теперь, конечно, помимо срока получит свой кусок черной славы.