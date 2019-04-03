Драммера из новозеландской блэк-метал группы IGNI судят за поджог двух церквей

«В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам и жечь церкви во имя Диавола», — подумал 28-летний Jacob Lowenstein, драммер блэк-метал группы из Новой Зеландии и сделал то, что безупречно работало в Норвегии 90-х. Сейчас его судят за поджог двух мормонских церквей.

Jacob Lowenstein11 марта вспыхнул пожар в здании в Крайстчерче (Christchurch — название города прямо по теме!), которое использовалось Церковью Иисуса Христа Святых последних дней в качестве учебного заведения для студентов высших учебных заведений. Два дня спустя сгорела церковь в городе Греймуте — огонь распространился так сильно, что, по мнению пожарных, спасти здание не удастся.

Как именно вышли на след Левенштейна, незвестно, но судя по тому, что все произошло быстро, парень не очень-то и скрывался. И теперь, конечно, помимо срока получит свой кусок черной славы.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 72

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Torquemada 03.04.2019 в 23:47

    Крайстчёрч, смотрю, популярное местечко. Таррант ведь там же отметился?

    >>>
  2. Tular 04.04.2019 в 00:08

    Да и у группы название толсто намекает. С самого начала у него была какая-то тактика, и он ее придерживался.

    >>>
  3. 666 04.04.2019 в 00:08

    Молодец.

    >>>
  4. atr 04.04.2019 в 01:58

    new wave of new zealand black metal намечается

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Стрим нового альбома DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT

Немецкие блэкари DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT выложили в стрим свой новый, шестой по счету альбом Mardom за 10 дней до официального релиза. Вышло вполне себе впечатляюще!

Close