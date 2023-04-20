Overkill тоже были довольно интересной группой .Где то с периода начал…

Писюн с глазами:

Виктор:

Писюн c глазами написал(а):

Да Сирожа ни в жизнь не пойдет играть с этими дилетантами, разве что пару уроков даст из снисхождения

может и пойдёт (только рад…