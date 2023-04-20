Nebulae Come Sweet
20.04.2023

Дождались! NEBULAE COME SWEET выпустили второй альбом «De Lumi​è​re»

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То ли еще беларусы, то ли уже москвичи NEBULAE COME SWEET, давно анонсировавшие продолжение дискографии и задравшие планку ожиданий своим дебютником It Is Not The Night That Covers You до таких параметров, что первые годы ждать было мучительно (а потом как-то привыкли — смирившись, что иногда прелесть и волнительность процесса едва не важней результата), наконец дошли до финальной черты, назвав ее De Lumi​è​re.

Согласно анонсу самих музыкантов, это вторая часть дилогии — лучистые стрелы, летящие в темноту. Lumen. Candor. Splendor. Claritas. Fulgor. Lux. Плюс прощание-эпилог. На еще какие-то годы.

Я пока альбом, честно говоря, не послушала: был шебутной день, и не хотелось делать это как-либо второпях. Так что пока просто оставлю его здесь.

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