Дождались! NEBULAE COME SWEET выпустили второй альбом «De Lumière»Новинки и новости
То ли еще беларусы, то ли уже москвичи NEBULAE COME SWEET, давно анонсировавшие продолжение дискографии и задравшие планку ожиданий своим дебютником It Is Not The Night That Covers You до таких параметров, что первые годы ждать было мучительно (а потом как-то привыкли — смирившись, что иногда прелесть и волнительность процесса едва не важней результата), наконец дошли до финальной черты, назвав ее De Lumière.
Согласно анонсу самих музыкантов, это вторая часть дилогии — лучистые стрелы, летящие в темноту. Lumen. Candor. Splendor. Claritas. Fulgor. Lux. Плюс прощание-эпилог. На еще какие-то годы.
Я пока альбом, честно говоря, не послушала: был шебутной день, и не хотелось делать это как-либо второпях. Так что пока просто оставлю его здесь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 189
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Комментарии
Dead:
Ну ептвою, человек просто сказал, что он по мужикам, и от этого все на него накинулись. Его музыка как-то изменилась с того момента? Он пошел ебашить суровый блэк про …
D:
Кирилл Юрич:
И Pathologist Department, и Gods Tower, и Tornado и Orchestral Pits Cannibbals……
D:
Дружище Христос Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Ну, Metallica хоть когда-то была интересна, в отличие от.
Overkill тоже были довольно интересной группой .Где то с периода начал…
Death:
Ukko:
Чорны:
Кирк Хэммет:
Fredguitarist написал(а):
Хочу напомнить, что Кирк Хэммет…
Что? Кирк Хэммет что?…
Писюн с глазами:
Ооо, как сразу повеяло юностью, «Альтернативами», «Реакторами», киоском «Корона», водкой в подворотне и волосатыми дебилами …
Anastasiya:
Еще один сингл: https://www.youtube.com/watch?v=n0F-H5V7E5U…
Fredguitarist:
Merzbow:
Братец Мэрл иногда пиздит офигевших фэнов, которые приходят выразить восхищение в особой манере)…
Виктор:
Писюн c глазами написал(а):
Да Сирожа ни в жизнь не пойдет играть с этими дилетантами, разве что пару уроков даст из снисхождения
может и пойдёт (только рад…
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