«Дохлая Кристина» из ANCIENT aka Hayam DK: «Коран наполнен научными фактами»

После истории сбрендившей окончательно Sinead O’Connor возник интересный вопрос: все ли европейские женщины, внезапно полюбившие ислам, становятся в чем-то неадекватны? Ну и поскольку в метал-музыке я такую женщину знаю только одну: Cristina Parascandolo, которую мы помним как жгучую Deadly Kristin из ANCIENT и которая сменила религиозные предпочтения много лет назад (см. историю тут), — было решено найти ее в Интернете и проверить, как обстоят дела на сегодняшний день.

Ну и, к счастью, с Кристиной все гораздо лучше, чем с Шинейд. Она себя сейчас зовет Hayam DK и позиционирует вот как: «Я — мультикультурный и мультилингвистический музыкант, автор лирики, блогер, актриса, теле- и радиоведущая, а также — в будущем — писатель. Отлично говорю по-итальянски, по-шведски, по-английски, знаю немного немецкий, французский и испанский, также имею базовые навыки в египетском диалекте арабского языка.

Заинтересована в получении предложений участия в съемках: макияж, прически, свадебная мода, презентации. Никакой обнаженки или эротических сцен. Со мной комфортно работать, я на 100% серьезна и сосредоточена на деле, за которое берусь. Бесплатно не работаю — разве что вы предложите главную роль.

В настоящий момент я продюсирую собственное Интернет-шоу «It’s Groovy!», в котором делаю интервью с музыкантами и предлагаю им забавные испытания».

Фотогалерею и список достижений артистки можно посмотреть здесь.

Кстати, для тех, кто готовится предложить роль, указаны также физические параметры. Рост: 165 см; вес: 56 кг; цвет кожи: белый; цвет глаз: светло-коричневый; обхват груди: 96 см; талия: 76 см; бедра: 93 см; этническое происхождение: белое/кавказское.

Вот что в любопытном интервью о прошлом и настоящем она говорила о смене своей религиозной принадлежности (с учетом того, что бывший мужчина и коллега по группе Афазель переквалифицировался в «заново рожденные» христиане).

«Я была атеисткой перед тем, как прийти к мусульманству. Писала книгу, в которой размышляла о смысле жизни, о том, что ждет нас после смерти, и т.д. Я всегда была вдумчивым человеком, со склонностью к философским размышлениям и миллионом экзистенциальных вопросов в голове. И пока писала книгу, я изучала химию, астрономию, физику, ища своим теориям научные подтверждения. Так, начала общаться в Интернете с интеллектуалом-мусульманином. Обсудив с ним свои теории, поняла, что многое из того, о чем я толкую, давным-давно описано в Коране. Он наполнен научными фактами, которые говорят об относительности времени, о квантовой физике, теории Большого взрыва и т.д.

Коран удивил меня своим научным подходом. Так, погрузившись, я стала его внимательно изучать и пришла к тому, что на 100% уверилась: там говорят ПРАВДУ. Так я стала мусульманкой.

Кстати, верю, что сыграла роль в духовном пробуждении Афазеля. Когда я стала мусульманкой, я много рассказывала ему о своих новообретенных знаниях, и он слушал, задавал много вопросов. Думаю, если б он был со мной, то к настоящему моменту стал бы мусульманином».