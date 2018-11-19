«Дохлая Кристина» из ANCIENT aka Hayam DK: «Коран наполнен научными фактами»

После истории сбрендившей окончательно Sinead O’Connor возник интересный вопрос: все ли европейские женщины, внезапно полюбившие ислам, становятся в чем-то неадекватны? Ну и поскольку в метал-музыке я такую женщину знаю только одну: Cristina Parascandolo, которую мы помним как жгучую Deadly Kristin из ANCIENT и которая сменила религиозные предпочтения много лет назад (см. историю тут), — было решено найти ее в Интернете и проверить, как обстоят дела на сегодняшний день.

Hayam DK Deadly Kristin Ancient Ну и, к счастью, с Кристиной все гораздо лучше, чем с Шинейд. Она себя сейчас зовет Hayam DK и позиционирует вот как: «Я — мультикультурный и мультилингвистический музыкант, автор лирики, блогер, актриса, теле- и радиоведущая, а также — в будущем — писатель. Отлично говорю по-итальянски, по-шведски, по-английски, знаю немного немецкий, французский и испанский, также имею базовые навыки в египетском диалекте арабского языка.

Заинтересована в получении предложений участия в съемках: макияж, прически, свадебная мода, презентации. Никакой обнаженки или эротических сцен. Со мной комфортно работать, я на 100% серьезна и сосредоточена на деле, за которое берусь. Бесплатно не работаю — разве что вы предложите главную роль.

В настоящий момент я продюсирую собственное Интернет-шоу «It’s Groovy!», в котором делаю интервью с музыкантами и предлагаю им забавные испытания».

Hayam DK Deadly Kristin Ancient Фотогалерею и список достижений артистки можно посмотреть здесь.

Кстати, для тех, кто готовится предложить роль, указаны также физические параметры. Рост: 165 см; вес: 56 кг; цвет кожи: белый; цвет глаз: светло-коричневый; обхват груди: 96 см; талия: 76 см; бедра: 93 см; этническое происхождение: белое/кавказское.

Вот что в любопытном интервью о прошлом и настоящем она говорила о смене своей религиозной принадлежности (с учетом того, что бывший мужчина и коллега по группе Афазель переквалифицировался в «заново рожденные» христиане).

«Я была атеисткой перед тем, как прийти к мусульманству. Писала книгу, в которой размышляла о смысле жизни, о том, что ждет нас после смерти, и т.д. Я всегда была вдумчивым человеком, со склонностью к философским размышлениям и миллионом экзистенциальных вопросов в голове. И пока писала книгу, я изучала химию, астрономию, физику, ища своим теориям научные подтверждения. Так, начала общаться в Интернете с интеллектуалом-мусульманином. Обсудив с ним свои теории, поняла, что многое из того, о чем я толкую, давным-давно описано в Коране. Он наполнен научными фактами, которые говорят об относительности времени, о квантовой физике, теории Большого взрыва и т.д.

Коран удивил меня своим научным подходом. Так, погрузившись, я стала его внимательно изучать и пришла к тому, что на 100% уверилась: там говорят ПРАВДУ. Так я стала мусульманкой.

Кстати, верю, что сыграла роль в духовном пробуждении Афазеля. Когда я стала мусульманкой, я много рассказывала ему о своих новообретенных знаниях, и он слушал, задавал много вопросов. Думаю, если б он был со мной, то к настоящему моменту стал бы мусульманином».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 20.11.2018 в 00:06

    «все ли европейские женщины, внезапно полюбившие ислам, становятся в чем-то неадекватны? »
    Правильно заданный вопрос не требует ответа.

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  2. dissolve-ens 20.11.2018 в 00:27

    Всё это, конечно, хорошо, но всё же возникает вопрос, нафига ислам-то нужен?

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  3. Loretta 20.11.2018 в 03:34

    Я была атеисткой […] Писала книгу, в которой размышляла […] о том, что ждет нас после смерти

    Охтыжбля! Интересно, что она тогда понимает под относительностью времени и Большим взрывом?!

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  4. Death 20.11.2018 в 06:17

    Loretta написал(а):
    Интересно, что она тогда понимает под относительностью времени и Большим взрывом?!

    Мусульмане во взрывах много чего понимают.

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  5. Назар Василич 20.11.2018 в 08:10

    «с учетом того, что бывший мужчина и коллега по группе Афазель переквалифицировался в «заново рожденные» христиане»

    вот это поворот. Где можно об этом почитать ?

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  6. Назар Василич 20.11.2018 в 08:17

    P.S. Всё, нашел, еще в 2009 году, оказывается

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  7. nikolas_666 20.11.2018 в 17:48

    Мерзость какая то это всё . Даже не стал читать до конца.

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