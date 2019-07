Doro: 10 альбомов, которые изменили мою жизнь

Затащить в рубрику топ-5 или топ-10 певицу уровня Doro, конечно, непросто — поэтому процитируем журнал Classic Rock, которому она пару месяцев назад рассказала о самых главных альбомах своей жизни.

WHITESNAKE Live… In The Heart Of The City (1980)

Я услышала эту пластинку прежде, чем попасть в рок-группу, и она буквально вынесла мозг. Один из моих любимых певцов на все времена, David Coverdale, предстает на ней в лучшем виде, и до сих пор от «Ain’t No Love In The Heart Of The City» бегут мурашки по коже. Кстати, первый метал-гиг, который я посетила, был именно WHITESNAKE, мне тогда было 13.

DIO The Last In Line (1984)

Трудно выбирать между этим альбомом и Holy Diver, но остановлюсь все-таки на The Last In Line. Титульный трек и «Egypt (The Chains Are On)» — потрясающие темы. Я даже играла кавер на последнюю из них, и, помню, в 2000-м, когда мы наконец по-настоящему затусили, Ронни сказал, что моя версия ему страшно понравилась. Он даже отметил ее в радиопередаче — и для меня, человека, который всегда воспринимал Дио как идола, это было невероятно. WARLOCK и DIO ездили на гастроли в 1987 году, но шанс по-настоящему познакомиться, пообщаться, выпал только в 2000-м. Вживую Ронни, один из величайших вокалистов на все времена, оказался человеком крайне приятным и милым.

PINK FLOYD Wish You Were Here (1975)

Этот альбом меня всегда нахлобучивает, без необходимости курить или принимать алкоголь. Все делает музыка, и темы вроде «Wish You Were Here» и «Shine On You Crazy Diamond» никогда не теряют своей эффективности. Помню, еще в школе мы с подругой шли к ней домой, задергивали шторы, закрывались в комнате и слушали эту музыку. Она доставляла в другие измерения. Когда я снимала видео на «Unholy Love», то поехала на то же самое место, озеро Моно в Калифорнии, где делались фото для обложки Wish You Were Here. Это было нечто исключительное: отметиться на месте, которое так много значит для меня лично!

MOTÖRHEAD Ace Of Spades (1980)

Легендарный состав MOTÖRHEAD для меня, равно как и для многих других фанатов, которых я знаю. Lemmy, ‘Fast’ Eddie, ‘Philthy’ Phil… они были невероятными. Такими особенными. «Ace Of Spades» — настоящий гимн, он до сих пор великолепно звучит. Да и все в этом альбоме шикарно. Мне повезло знать Лемми, дружить с ним. Мы познакомились в 1986-м на фестивале Monsters Of Rock, где вместе играли, и мы быстро сошлись, замечательно и быстро подружившись на годы.

JUDAS PRIEST British Steel (1980)

Я обожаю крутых певцов, и Rob Halford, безусловно, в списке лучших из них. «Присты» всегда служили вдохновением для меня и для WARLOCK. Я сделала кавер-версию «Breaking The Law» — из любви к этой песне и British Steel в целом. WARLOCK играли в суппорте JUDAS PRIEST в 1986 году, и то были замечательные воспоминания, равно как и серьезный образовательный опыт: смотреть, как выступают эти ребята.

SAXON Strong Arm Of The Law (1980)

И еще одна хорошо знакомая группа. Я потеряла счет мероприятиям, на которых мы делили с ними сцену. Думала, выбрать ли Denim And Leather или этот альбом — но Strong Arm Of The Law таки победил. Все песни этого альбома прекрасны. Я по-прежнему слушаю его время от времени — и магия не уходит. Значит, диск по-настоящему крут. Ну и SAXON, бесспорно, одна из лучших метал-команд на все времена.

METALLICA Ride The Lightning (1984)

Как и в случае с другими группами этого списка, мне трудно найти «бест-оф» у METALLICA, выбрать один какой-то альбом. Но пускай будет Ride The Lightning, хотя бы потому, что мне очень нравится, как на нем поет James Hetfield. Помнится, было немало споров и обсуждений — мол, группе нужно найти вокалиста получше. Но я всегда защищала Джеймса: его манера пения прекрасно коррелирует с музыкальным материалом. Он искренний, настоящий, харизматичный. Честно говоря, когда я увидела его впервые, то даже немного влюбилась. Мы близко познакомились — ну, правда, нет, ничего такого особого. Я просто восхищаюсь им как фронтменом и певцом.

W.A.S.P. The Crimson Idol (1992)

Я фанатка по Blackie Lawless, а этот альбом невероятно глубок и душевен. Он затрагивает глубинные струны моей души. В 1986 году WARLOCK с W.A.S.P. отыграли первый британский тур (аккурат после дат с JUDAS PRIEST, которые я упоминала ранее), и Блэки был невероятно мил по отношению ко мне. Знаю, многие говорят, мол, он высокомерен и труден в общении, но ничего подобного не испытала. Например, мне было очень плохо в первый гастрольный день, я заболела. И Блэки заметил это, а затем уступил свою гримерку, где можно было отдохнуть перед выходом на сцену. Он нашел мне лекарства и позаботился, чтобы никто не беспокоил. Я тогда немного поспала и почувствовала себя существенно лучше. А все благодаря его доброте!

THE ROLLING STONES Black And Blue (1976)

Это альбом THE ROLLING STONES, звучащий не похоже на остальные релизы. Он, возможно, не такой уж тяжелый по звуку, но особенный — благодаря песням вроде «Fool To Cry». До того, как увлечься металом, я была большой фанаткой этих ребят. По сути, первой рок-группой, которую я наблюдала вживую (еще до WHITESNAKE), были «роллинги», навсегда оставшись в сердце с тех пор. (Кстати, Mick Jagger 26 июля отмечает свой день рождения! — прим.авт.)

KISS Alive II (1977)

Впервые услышала этот альбом в тинейджерском возрасте, и он меня покорил. Конечно, я в курсе историй, как живые записи переделываются потом в студии, — но это все безразлично. Он звучит потрясающе. А еще и такая восхитительная реакция публики — все это вместе превращает альбом в невероятный, феноменальный практически опыт. Это KISS в своем лучшем виде.