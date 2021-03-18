DORNENREICH вернулись с новым релизом. «Таинственный, призрачный, эфирный, но одновременно очень земной»Блог
Тирольская группа DORNENREICH, близкая духом, настроениями и историей к EMPYRIUM’ной тусовке, игравшая в прошлом красивый мелодик-блэк с неофолковыми атмосферами и проникновенной акустикой, в какой-то момент отрешилась от метала и переключилась собственно на неофолк — любопытный, претенциозный, поэтичный и… не всем нужный. Так, альбом 2014 года Freiheit собрал, наверное, самые неоднозначные отзывы за всю историю коллектива. А затем коллектив ушел в отпуск.
Благо, не вечный.
«Сегодня мы чувствуем себя сильными, ощущаем необычайное вдохновение, а также обрели шанс поделиться этой эмоцией с вами. По результатам семи лет работы презентуем артворк, а также первую песню будущего альбома Du Wilde Liebe Sei, страстную и пышущую энергией, представляющую таинственный, призрачный, эфирный, но одновременно очень земной звук этого релиза.
Годы прослушивания, воссоединения с Духом, годы беспокойства, боли, радости, годы воодушевления и преданности — все нашло звуковое выражение на этом альбоме. И будьте уверены: каждый его сингл уникален; каждый найдет, чем удивить. Вы все увидите, друзья, увидите уже скоро…»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 173
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
HELLOWEEN дразнят новым альбомом. «Это группа в абсолютном воплощении»
-
DORNENREICH вернулись с новым релизом. «Таинственный, призрачный, эфирный, но одновременно очень земной»
-
BODY COUNT получили Грэмми в метал-категории
-
Видеоинтервью с AZARATH — о том, как сделать крутой альбом в условиях пандемии
-
Презентация нового миника WOE UNTO ME «Spiral-Shaped Hopewreck»
-
FURIA выпустили какую-то дичь
-
Умер Lars-Göran Petrov из ENTOMBED A.D.
-
Музыка на все времена: Floor Jansen из NIGHTWISH и самые важные альбомы в ее жизни
-
Еще немного политически озабоченного британского дэза. MEMORIAM выпускают альбом «To The End»
-
В смерти Алекси Лайхо виноват алкоголь
О, интересно, сначала Empyrium, теперь эти. Повылазили!