DORNENREICH
18.03.2021

DORNENREICH вернулись с новым релизом. «Таинственный, призрачный, эфирный, но одновременно очень земной»

Блог

Тирольская группа DORNENREICH, близкая духом, настроениями и историей к EMPYRIUM’ной тусовке, игравшая в прошлом красивый мелодик-блэк с неофолковыми атмосферами и проникновенной акустикой, в какой-то момент отрешилась от метала и переключилась собственно на неофолк — любопытный, претенциозный, поэтичный и… не всем нужный. Так, альбом 2014 года Freiheit собрал, наверное, самые неоднозначные отзывы за всю историю коллектива. А затем коллектив ушел в отпуск.

Благо, не вечный.

«Сегодня мы чувствуем себя сильными, ощущаем необычайное вдохновение, а также обрели шанс поделиться этой эмоцией с вами. По результатам семи лет работы презентуем артворк, а также первую песню будущего альбома Du Wilde Liebe Sei, страстную и пышущую энергией, представляющую таинственный, призрачный, эфирный, но одновременно очень земной звук этого релиза.

Годы прослушивания, воссоединения с Духом, годы беспокойства, боли, радости, годы воодушевления и преданности — все нашло звуковое выражение на этом альбоме. И будьте уверены: каждый его сингл уникален; каждый найдет, чем удивить. Вы все увидите, друзья, увидите уже скоро…»

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1 comment

  • Зеля написал(а):

    О, интересно, сначала Empyrium, теперь эти. Повылазили!

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