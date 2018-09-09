Долорес О’Риордан утонула в ванной, пребывая в нетрезвом состоянии

Уж сколько раз твердили миру, что вода и алкоголь — так себе родственники. Но все не впрок. В случае же с Долорес О’Риордан, ошеломившей своей внезапной смертью общественность в середине января, ситуация и вовсе плачевная. Расследование смерти певицы длилось очень долго (хотя, кажется, факт утопления был очевиден сразу), и пару дней назад коронер постановил: женщина утонула в ванной, находясь в нетрезвом состоянии. Таким образом причиной признан несчастный случай.

Как рассказали полицейские, прибывшие в тот день по вызову в лондонский Hilton Hotel, тело Долорес они обнаружили в ванной, рядом с которой нашли пять миниатюрных бутылочек из отельного мини-бара и бутылку шампанского. Кроме того, рядом лежали упаковки рецептурных медицинских препаратов — однако содержание веществ в крови было вполне терапевтическим, в отличие от алкоголя, составившего более 3.5 промилле. Как результат — такая вот нелепая и необязательная смерть. Увы…