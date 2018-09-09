Долорес О’Риордан утонула в ванной, пребывая в нетрезвом состоянии

Уж сколько раз твердили миру, что вода и алкоголь — так себе родственники. Но все не впрок. В случае же с Долорес О’Риордан, ошеломившей своей внезапной смертью общественность в середине января, ситуация и вовсе плачевная. Расследование смерти певицы длилось очень долго (хотя, кажется, факт утопления был очевиден сразу), и пару дней назад коронер постановил: женщина утонула в ванной, находясь в нетрезвом состоянии. Таким образом причиной признан несчастный случай.

Как рассказали полицейские, прибывшие в тот день по вызову в лондонский Hilton Hotel, тело Долорес они обнаружили в ванной, рядом с которой нашли пять миниатюрных бутылочек из отельного мини-бара и бутылку шампанского. Кроме того, рядом лежали упаковки рецептурных медицинских препаратов — однако содержание веществ в крови было вполне терапевтическим, в отличие от алкоголя, составившего более 3.5 промилле. Как результат — такая вот нелепая и необязательная смерть. Увы…

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Зеля 09.09.2018 в 19:07

    Премию Дарвина алкашке

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  2. Crow 09.09.2018 в 23:49

    «Премию Дарвина алкашке»

    Её музыку слушают миллионы людей,о ней помнят и скорбят…Не нравится она или её музыка — ладно,проигнорируй. Зачем такое писать?Ты вон если сдохнешь,подавившись бульбой — кто о тебе вспомнит?

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  3. Зеля 10.09.2018 в 00:00

    Crow написал(а):
    Её музыку слушают миллионы людей,о ней помнят и скорбят…Не нравится она или её музыка — ладно,проигнорируй. Зачем такое писать?Ты вон если сдохнешь,подавившись бульбой — кто о тебе вспомнит?

    Да нет вопросов к ней или к её музыке, просто смерть дебильная.

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  4. Tular 10.09.2018 в 00:49

    Зеля написал(а):
    Премию Дарвина алкашке


    Премия Дарвина «присуждается», если человек не оставил потомства.

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