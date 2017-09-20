Докатились? EVANESCENCE выпускают электронно-симфонический альбом «Synthesis»

Группа EVANESCENCE, в нулевых бомбившая чарты альбомами Fallen и The Open Door, а также пронзительным вокалом готичной Эми Ли, ушла в затяжную заморозку после тура в поддержку в меру успешного Evanescence 2011 года. Но фанаты, конечно же, о ней не забыли — и из раза в раз в интервью с Эми, ставшей сольной артисткой, вышедшей замуж и родившей ребенка, всплывала известная тема: слащавые сольники и альбомы песенок для детей — это, наверное, тоже нужно, но все же как там насчет обещанного возвращения EVANESCENCE?

Evanescence Amy Lee

И в 2015 году обновленный изрядно коллектив (из первоначального состава 90-х, собственно, одна вокалистка и осталась) таки начал выступать по фестивалям. Позже также было анонсировано, что быть новой музыке. Но потом. И местами не то чтобы новой… но на удивление другой. В 2017-м появились детали: четвертый альбом EVANESCENCE будет называться Synthesis, в него войдут две новые песни, а также любимые публикой старые хиты, перезаписанные с оркестром и электроникой.

Ну и общая идея «синтетического» релиза такова: никаких больше гитар и живых барабанов, только дабстеп, электронные биты плюс большой настоящий оркестр. С аранжировками команде помог именитый композитор/дирижер David Campbell — ну и тур в поддержку полноформатника ожидается соответствующий. С оркестром и новым прочтением старых вещей.

Как это звучит, можно оценить по теме с названием «Imperfection», а также знакомой до скрипа между зубами «Bring Me To Life». Перерожденной в новом обличье.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 21.09.2017 в 12:26

    Гитар не хватает, но голос по-прежнему божественен!

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  2. Grymza 21.09.2017 в 15:21

    Начало Bring me to life пусть восторга и не вызвало, но заинтриговало… А вот то, что случилось на первом припеве сделало с моим лицом так: . Почему вокал и музыка живут разной жизнью? И добавление синтетических барабасов это ощущение ничуть не исправило. Собсна, если Эми себя в такой музыке нашла — карты её в руки и попутного ветра в паруса. А как по мне так пустовато, мощи нет и художественная ценность сомнительна: мировая сцена не содрогнётся, как от ранних хитов, и миллионы ушей слушать это не будут. Хотя голос хорош, да.

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