DODHEIMSGARD отменяют концерты. «Успех не финален, провал не фатален».Блог
DODHEIMSGARD доставили неприятности The Flaming Arts Agency и европейским фанатам, ожидавшим концертные даты турне под названием Norwegian Invasion с хэдлайнерским участием их, а также KEEP OF KALESSIN и CADAVER. Шоу не будет. Vicotnik, известный манерой говорить максимально запутанно и пространно,
вкурил какого-то дерьма и написал следующий пост.
«Жирная леди поет, мол, пора закругляться; Jim Morrison призывает «the end»: дело сделано, крышка прикрыта, и это все, что она завещала, народ…
Что же пошло не так? Единого фактора, собственно, нет — однако некоторые обстоятельства оказались настолько тяжки, что под их весом проще тур похоронить, чем пройти сквозь него. Правда в том, что я не хочу предоставлять инструментарий спекулятивным умам, единственной целью которых является перекладывание вины на других. Как бы там ни было, тур 2022-го не состоится, и я от всей души извиняюсь за свой вклад, в чем бы он ни заключался, в провал мероприятия.
Огромное спасибо локальным промоутерам и площадкам, которые держались до конца. Спасибо всем, кто купил билеты, кто собирался пойти, а также тем, кто хотел, но по каким-то причинам не мог. Спасибо каждому, кто хоть каким-либо образом поддерживал этот тур.
Нам же пора сместить свой фокус на нечто иное. Новый альбом DODHEIMSGARD готовится к мартовскому релизу, и я уверен, что смогу потратить на него бесконечные часы, которые бы отняла подготовка к гастролям, а также, конечно, финансы, которые бы ушли на турне.
Успех не финален, провал не фатален».
В комментарии, естественно, накидали нехороших вещей, однако маэстро призвал «принять чужой образ жизни и сохранять спокойствие».
Будущий альбом DODHEIMSGARD — хорошо. А вот что в последнее время группы опять начинают отменять туры — хреново. (Почему? Сильно выросли цены на транспорт, бытовые расходы и жилье; ослаб евро, и все вместе делает гастроли очень накладным занятием. Из последнего, навскидку, на тему высказывались/отменялись SHINEDOWN, ANTHRAX, THERION, ну и вот еще материал на тему. Увы. Постковидный всплеск сменяется кризисом.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 145
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DODHEIMSGARD отменяют концерты. «Успех не финален, провал не фатален».
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Жирные времена закончились, зато понятно,кто востребован в любом случае, а кто так себе.