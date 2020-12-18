18.12.2020

«Для всех, кто ждал нас в 2020-м вживую». Смотрим новое видео GREEN CARNATION

Новинки и новости

GREEN CARNATION задумывали на 2020 большую программу. Во-первых, первый за 14 лет (и отличный) альбом Leaves Of Yesteryear; первый в истории клип; двадцатилетий юбилей группы — и, как результат победного возвращения, серия концертов по всем весям. Однако к выходу диска стало очевидно, что премьера будет лишь виртуальной, а фанаты подождут до лучших времен.

«В трудный для группы период мы все-таки нашли в себе силы для творчества, и, в общем, здорово, что локдаун сгодился для кое-чего позитивного», — порадовал некоторое время назад вокалист Kjetil Nordhus. И представил еще одну новинку, десятиминутный прог-эпик «The World Without A View», посвящаемый всем, кто, цитирую, «ждал нас в 2020-м вживую, а также дарил любовь и поддержку в течение двух десятков лет».

Чтобы поддержка была ощутимой, в середине ноября группа предложила купить песню на своей bandcamp-странице за пять евро (можно и за сто, впрочем), но если кому жалко, уже есть и бесплатный клип на youtube, причем авторства уникального Costin Chioreanu.

Смотрим, слушаем, поддерживаем, любим и ждем.

It’s late December and soon we start again
In awe and wonder
A pale moon smiling on a meadow dressed in white
Where I’m hiding

But as you dozed off
You left me wide awake

My years have taught me this
I can let it in or drown
Darkness has a place
And if you let it breed
Nothing comes alive
Beauty won’t appear…

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