Для тех, кто помнит: новый альбом CULTUS SANGUINE «Dust Once Alive»Новинки и новости
Итальянская группа мрачного готического дум-метала с элементами чернухи CULTUS SANGUINE выпустила в конце 90-х два альбома и навела в ту пору недурного шороху в андеграунде. Во-первых, конец 90-х был благословенным временем для дума в принципе; во-вторых, итальянцы, не отличаясь какими-то сверхталантами в плане техники или аранжировок, звучали ни на кого не похоже и странным образом брали за душу: честная, кристальная, земная, агонизирующая, беспокойно-стенающая хандра с нетрадиционной для тогдашнего дума вокальной манерой (подошедшей бы скорее dsbm-коллективу) не оставляла в равнодушии, цепляла и казалось, все у этих ребят в карьерном плане сложится хорошо.
Но потом что-то пошло не так. В 2001-м CULTUS SANGUINE развалился, и до последних лет особенно не всплывал, разве что какими-то смутными переизданиями старого материала.
Тем не менее, не все оказалось потеряно. Сейчас мужичкам, полагаю, лет под шестьдесят — а значит, самое время снова трагически наорать на грешный мир.
На днях вышел третий полноформатник CULTUS SANGUINE Dust Once Alive, с гораздо более объемным, чем ранее, продакшеном; однако в практически прежнем составе и в общем далеко не уходя от фирменного похоронно-агрессивного звучания, пронизанного надрывными воплями Giuseppe Ferraro. Повествуют, что не странно, о смерти: мол, вся эта пыль под ногами когда-то ходила по земле, пила, ела, какала и чего-то хотела.
Из ностальгических чувств, мне кажется, стоит послушать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 607
5 комментариев
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Комментарии
Писюн с глазами:
Anastasiya:
goremyka написал(а):
Хотелось бы «грязных» подробностей
Я свечку не держала))) Но общее мнение, что Саша плевать хотел на мнение других участников группы, все в�…
goremyka:
goremyka:
Anastasiya написал(а):
goremyka написал(а):
Вопрос от незнающего… А куда подевались остальные (бывшие) участники POSTHUMOUS BLASPHEMER
Или были выгнаны, или по разным причинам н�…
Anastasiya:
goremyka написал(а):
Вопрос от незнающего… А куда подевались остальные (бывшие) участники POSTHUMOUS BLASPHEMER
Или были выгнаны, или по разным причинам не хотят больше с…
goremyka:
Вопрос от незнающего… А куда подевались остальные (бывшие) участники POSTHUMOUS BLASPHEMER…
Ad Noctum:
Исповедь же прежде всего, как церковное таинство, нет? «Исповедь жопой» — вполне себе духоскрепно и душеполезно. …
Дед Аким:
m8ng8l написал(а):
Американские гризли вроде посвирепее и мощнее будут, чем русские потапычи.
То же самое слышал, в любом случае с медведем в шутку бороться, му�…
m8ng8l:
Американские гризли вроде посвирепее и мощнее будут, чем русские потапычи.…
Алексей:
Музло хорошее, а вокал напоминает Даррэна Уайта (экс-Anathema), что не есть хорошо)))))…
Тварь:
Самое смешное, что издает их лейбл из богоспасаемой.
Но альбом хорошо, вполне в духе.
Первая песня мимо, со второй — все почти как в 97 и 99м.
Редко беру диски сейчас, но…
Другой Александр:
Merzbow написал(а):
Оффтоп. И новый альбом у Urfaust. И последний же. Увы.
Да и бох с ним, что последний. Исписались уже давно. «Добровольный нищий» 2010 классный был, а �…
Другой Александр:
Из ностальгических чувств, мне кажется, стоит послушать.
Заценил как-то раз их второй альбом. Не понравилось из за плаксивого эмо вокала.…
Оффтоп. И новый альбом у Urfaust. И последний же. Увы.
Из ностальгических чувств, мне кажется, стоит послушать.
Заценил как-то раз их второй альбом. Не понравилось из за плаксивого эмо вокала.
Merzbow написал(а):
Оффтоп. И новый альбом у Urfaust. И последний же. Увы.
Да и бох с ним, что последний. Исписались уже давно. «Добровольный нищий» 2010 классный был, а всё что дальше — какая-то затянутая эмбиентная нудятина. Не, может под траву такое и будет заходить, но я этим особо не увлекаюсь
Самое смешное, что издает их лейбл из богоспасаемой.
Но альбом хорошо, вполне в духе.
Первая песня мимо, со второй — все почти как в 97 и 99м.
Редко беру диски сейчас, но этот точно нужно в коллекцию добавить.
***
Там еще Depressive Age активно концертируют, и доже что-то новое играли уже…
Музло хорошее, а вокал напоминает Даррэна Уайта (экс-Anathema), что не есть хорошо)))))