Для тех, кто помнит: новый альбом CULTUS SANGUINE «Dust Once Alive»

Комментарии

Писюн с глазами: Это точно не SHITFUN?…

Anastasiya: goremyka написал(а):

Хотелось бы «грязных» подробностей Я свечку не держала))) Но общее мнение, что Саша плевать хотел на мнение других участников группы, все в�…

Другой Александр: Merzbow написал(а):

Оффтоп. И новый альбом у Urfaust. И последний же. Увы. Да и бох с ним, что последний. Исписались уже давно. «Добровольный нищий» 2010 классный был, а �…