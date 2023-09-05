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05.09.2023

Для тех, кто помнит: новый альбом CULTUS SANGUINE «Dust Once Alive»

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Итальянская группа мрачного готического дум-метала с элементами чернухи CULTUS SANGUINE выпустила в конце 90-х два альбома и навела в ту пору недурного шороху в андеграунде. Во-первых, конец 90-х был благословенным временем для дума в принципе; во-вторых, итальянцы, не отличаясь какими-то сверхталантами в плане техники или аранжировок, звучали ни на кого не похоже и странным образом брали за душу: честная, кристальная, земная, агонизирующая, беспокойно-стенающая хандра с нетрадиционной для тогдашнего дума вокальной манерой (подошедшей бы скорее dsbm-коллективу) не оставляла в равнодушии, цепляла и казалось, все у этих ребят в карьерном плане сложится хорошо.

Но потом что-то пошло не так. В 2001-м CULTUS SANGUINE развалился, и до последних лет особенно не всплывал, разве что какими-то смутными переизданиями старого материала.

Тем не менее, не все оказалось потеряно. Сейчас мужичкам, полагаю, лет под шестьдесят — а значит, самое время снова трагически наорать на грешный мир.

На днях вышел третий полноформатник CULTUS SANGUINE Dust Once Alive, с гораздо более объемным, чем ранее, продакшеном; однако в практически прежнем составе и в общем далеко не уходя от фирменного похоронно-агрессивного звучания, пронизанного надрывными воплями Giuseppe Ferraro. Повествуют, что не странно, о смерти: мол, вся эта пыль под ногами когда-то ходила по земле, пила, ела, какала и чего-то хотела.

Из ностальгических чувств, мне кажется, стоит послушать.

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5 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    Оффтоп. И новый альбом у Urfaust. И последний же. Увы.

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  • Другой Александр написал(а):

    Из ностальгических чувств, мне кажется, стоит послушать.

    Заценил как-то раз их второй альбом. Не понравилось из за плаксивого эмо вокала.

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  • Другой Александр написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Оффтоп. И новый альбом у Urfaust. И последний же. Увы.

    Да и бох с ним, что последний. Исписались уже давно. «Добровольный нищий» 2010 классный был, а всё что дальше — какая-то затянутая эмбиентная нудятина. Не, может под траву такое и будет заходить, но я этим особо не увлекаюсьhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Тварь написал(а):

    Самое смешное, что издает их лейбл из богоспасаемой.
    Но альбом хорошо, вполне в духе.
    Первая песня мимо, со второй — все почти как в 97 и 99м.
    Редко беру диски сейчас, но этот точно нужно в коллекцию добавить.
    ***
    Там еще Depressive Age активно концертируют, и доже что-то новое играли уже…

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  • Алексей написал(а):

    Музло хорошее, а вокал напоминает Даррэна Уайта (экс-Anathema), что не есть хорошо)))))

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