Winterhorde israel
12.12.2023

«Для ценителей групп вроде KEEP OF KALESSIN, NE OBLIVISCARIS и ROTTING CHRIST». Слушаем новинку израильтян WINTERHORDE

Новинки и новости

Помнится, в 2016 году чрезвычайно зацепил альбом эклектичной израильской мелодик-экстрим группы WINTERHORDE Maestro: этакая кроссжанровая, в диапазоне от прогрессив-симфо до блэк-дэз-метала многослойная, многоголосая переливчатая феерия, погрузившись в которую, вынырнуть до окончания времени звучания было практически невозможно. Так вот! Прошло семь лет, и уже готов, выпущен четвертый альбом коллектива Neptunian, «заныривать» в который намерена в ближайшие сутки — чего и всем желаю!

«Фирменный, узнаваемый саунд WINTERHORDE наверняка впечатлит ценителей групп вроде KEEP OF KALESSIN, NE OBLIVISCARIS, DARK FORTRESS и ROTTING CHRIST».

В качестве гостей на альбоме отметились именитые коллеги по местной сцене: Kobi Farhi из ORPHANED LAND и Davidavi Dolev из SUBTERRANEAN MASQUERADE — замечательный feat. которого можно оценить прямо сейчас в видео на тему «A Harvester Of Stars».

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