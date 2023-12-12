«Для ценителей групп вроде KEEP OF KALESSIN, NE OBLIVISCARIS и ROTTING CHRIST». Слушаем новинку израильтян WINTERHORDE

«Для ценителей групп вроде KEEP OF KALESSIN, NE OBLIVISCARIS и ROTTING CHRIST». Слушаем новинку израильтян WINTERHORDEНовинки и новости
Помнится, в 2016 году чрезвычайно зацепил альбом эклектичной израильской мелодик-экстрим группы WINTERHORDE Maestro: этакая кроссжанровая, в диапазоне от прогрессив-симфо до блэк-дэз-метала многослойная, многоголосая переливчатая феерия, погрузившись в которую, вынырнуть до окончания времени звучания было практически невозможно. Так вот! Прошло семь лет, и уже готов, выпущен четвертый альбом коллектива Neptunian, «заныривать» в который намерена в ближайшие сутки — чего и всем желаю!
«Фирменный, узнаваемый саунд WINTERHORDE наверняка впечатлит ценителей групп вроде KEEP OF KALESSIN, NE OBLIVISCARIS, DARK FORTRESS и ROTTING CHRIST».
В качестве гостей на альбоме отметились именитые коллеги по местной сцене: Kobi Farhi из ORPHANED LAND и Davidavi Dolev из SUBTERRANEAN MASQUERADE — замечательный feat. которого можно оценить прямо сейчас в видео на тему «A Harvester Of Stars».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 69
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Комментарии
TrashHellSodomy:
Единствення тролль-рок/металл группа (пока) оставшаяся в живых на просторе СССР.
Остальных схавал денежно — политический молох. Для меня они наравне со старой Метло…
goremyka:
Алексей:
ну, хорошее такое мясо, качественное и вкусное)))
Почему-то разогнал себе такую тему, что это могли бы быть Битлы, если бы собрались в 21-м веке — Ринго месит бластбиты, …
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Эх ДАВНО ЭТО БЫЛО. Всего лишь на следующий год после выхода The Scarred People. Уже больше десяти лет назад. А кажется что вчера. Посмотрел фотки вспомнил как это было (я сам б…
TrashHellSodomy:
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заместо нынешнего «малинина» новый — приветствуем!!!(только сверхмодные в курсе) и скупаем все билеты на …
Metaller555:
Алексей написал(а):
Чтобы воссоединиться оригинальным составом, нужно развалить нынешний
Вот! Думаю, это и будет через 2-3 года. А вообще, превратить классич�…
Илюха ноготочки:
Сможет ли нейросеть ставить по вене?
В этом вопросе она всегда будет уступать Осборну……
Дед Аким:
Я как — бы перерос уровень Говнаря.
Но ребята реально хороши, вокал Миши. Голос великолепный, гитары Дубинина и Холстинина. Симфонический оркестр.
Мощь, энергетика,…
Дед Аким:
Я перерос уровня Говнаря, но вот этот концерт шикарный, группа IMPERIAL AGE может курить сигарету и вздыхать, потому что у них такой популярности не было, и наверное никог…
hiCliff:
Merzbow написал(а):
хотел бы задать вопрос спецам. Кто был движущей силой в Сепе до 96?
Макс и Киссер? Игорь и Паоло были вторичны?(прям как Пантера с Филом и Даймбег�…
Дед Аким:
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коллапес:
hiCliff написал(а):
коллапес написал(а):
все остальное — не более чем самоподражание
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а незачем включ…
Алексей:
Чтобы воссоединиться оригинальным составом, нужно развалить нынешний …
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