Djent’льмены удачи, или Hail Stan. Концерт PERIPHERY и Plini в Шарлотт

Когда в прошлый раз, не разобравшись в площадках местной «Музыкальной фабрики», я чуть было не попала концерт Снуп Догга вместо MORBID ANGEL, INCANTATION и WATAIN, несколько смущало количество гламурных женщин в очереди на вход. В день Валентина в Fillmore Шарлотт снова шло два концерта. Один — какого-то джазового саксофониста, второй — PERIPHERY и Plini, и понять по публике, кто пришел на какой, невозможно никак. Хотя, присмотревшись, замечаешь немного мерча PERIPHERY, немного хипстерских бородок, штанов в обтяжку, майку BLACK SABBATH и почему-то EMPEROR… что ж, нам, похоже, сюда!

Народа собралось прилично — навскидку человек 600 или больше. Большинство — взбудораженные, едва не раздевающиеся на ходу, готовые прыгать, метать и рвать собой мошпит. Особенно после пива за 10$.

И когда вышел со своей группой Plini, возбужденное буйное ожидание, как горячий воздушный фронт, столкнулось с прохладно-отстраненным потоком умиротворения, осветившего сцену разноцветными огоньками. Плини — это про мечательность. В чем-то даже романтику. Гитарный зефирный релакс, хитросплетенный и многомерный, скользящий между пальцами Plini Roessler-Holgate, 28-летнего австралийца, которого сам Стив Вай (не хрен собачий) называл «будущим виртуозной гитарной игры».

Прогрессив-арт-рок, приглушенный интеллигентный джент, оплетающий элегической паутиной; возможно, современная инкарнация блюз-рока, только если блюз — это когда твоя баба ушла, на улице рэйн и на душе пэйн, то музыка Plini — это… черт бы с ней, бабой. Ну ушла и ушла, можно покурить электронную сигарету с лавандовым ароматом и, глядя на убывающую луну, меланхолично сыграть «Every Piece Matters» на безголовой гитаре.

Plini — гитарная звезда восходящая, но уже слишком яркая, чтобы не замечать, — и альбом 2016-го Handmade Cities, пока единственный в дискографии музыканта, наверняка войдет в список лучших дебютов десятилетия.

Сам по себе гитарист — суперспокоен, хрупок и невозмутим; улыбаясь, мягким своим тихим голосом, в какой-то момент он признал, что от местной публики охренел. «Вы серьезно слэмитесь, ребята?» — спросил он полуголую потную середину зала, что, толкаясь, вытанцовывала дикие па. Вид этих прекрасных людей говорил — да мы б и под Моцарта намяли бока, ну чего ты, в самом деле!

В ответ Plini и компания завалили задорное соло — а затем, вспомнив о празднике любви, гитарист подарил самому бурному фэну розового медвежонка. Что, в принципе, вполне отражало общий настрой выступления.

PERIPHERY приезжали в поддержку шестого полноформатника Periphery IV: Hail Stan (нравится эта их периодическая околорелигиозная возня: «Hail Stan», «Chvrch Bvrner») — и в туре довольно быстро что-то пошло не так. Сначала по семейным обстоятельствам из текущего концертного состава выпал гитарист Mark Holcomb. И хотя Plini в какой-то момент вышел на сцену и помог с ролью третьего; хотя Jake Bowen отрывался и улыбался, позировал и закрывал собой полтора гитарного фланга; хотя Misha Mansoor — монстр и талантище; две гитары для такой хара́ктерной команды, как PERIPHERY — мало.

Но и это еще не все. Примерно на середине сета, когда коллектив взялся за «Marigold» и «It’s Only Smiles», голос вокалиста Spencer Sotelo окончательно просел — и он, извинившись, держа в руках кроссовки, упал на руки и головы орущего народа на танцполе и уплыл к звукорежиссерскому пульту. Дальше концерт пошел в режиме караоке: мужики, заняв передний фронт сцены, играли, а толпа пела — причем так слаженно и громко, что, казалось, Спенсер не нужен вовсе. (Так это или нет, проверяли сегодня на шоу в Мэрилэнде: вокалер слег с острым ларингитом, и весь сет группа в составе трех человек играла инструменталы.)

Посмотреть эту публикацию в Instagram 14 Фев 2020 в 8:18 PST

PERIPHERY — группа, сделавшая из прогрессивного металкора и джента почти стадионную музыку. Чувство мелодии, хита, умение ввернуть цепкий припев и сделать сложное запоминающимся — за 15 лет творчества мужики умело отработали эту технику, и глядя, как сотни людей поют, орут наизусть их тексты, понимаешь: добились.

По головам тянулась длинная непрекращающаяся колбаса дайверов — выстроившиеся у сцены охранники ласково снимали мальчиков и девочек и отправляли обратно в зал. Никакой грубости, повреждений, заламывания рук. Охранники улыбались. PERIPHERY подбадривали. И за очередными руками-ногами в толпе поднимались другие.

Выступали парни, по всех незадачах, энергично и мощно. Сотело, пока мог, пел и кричал — но, если честно, без его излишне попсовой манеры исполнения и, особенно, сценической подачи (более подходящей какому-нибудь «никельбэку»; про откровенно гейский вид я вообще молчу) музыка группы лишь выиграла. Вышли на передний план удивительные гитары. Вот еще б Марка вернуть — было б волшебно. Но, видно, в следующий раз.