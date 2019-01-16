DISMEMBER вернется в оригинальном составе

Этакий внезапный камбэк из 90-х: на фестивале Scandinavia Deathfest 2019 группа DISMEMBER планирует собрать всех своих олдырей, состав периода Like An Ever Flowing Stream: Matti Kärki (вокал), David Blomqvist (лид-гитара), Robert Sennebäck (ритм-гитара), Richard Cabeza (бас), Fred Estby (барабаны). Пока речь идет о единственном шоу… но кто знает. 10 лет DISMEMBER не выступали — вдруг решат «размочить» это дело полноценным турне?

Dismember

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Батхед 16.01.2019 в 16:40

    ох и жырненько в Стокгольме

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  2. Satan Claus 16.01.2019 в 19:45

    Зарубиться по олдскулу!

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  3. Ых 16.01.2019 в 21:29

    Murder Squad не хватает )

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  4. Зануда 16.01.2019 в 22:25

    October, November, DISMEMBER

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