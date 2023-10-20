DIMMU BORGIR записали новый альбом! Но есть нюанс

DIMMU BORGIR записали новый альбом! Но есть нюансНовинки и новости
Выпустив в 2018 году Eonian, DIMMU BORGIR залегли на творческое дно и доселе набулькали оттуда лишь какие-то ностальгические компиляции и лайвы, навевая мысль, что сейчас сказать норвежцам особенно нечего. И казалось бы, вот он, долгожданный анонс! В декабре на Nuclear Blast (лейбл, надо полагать, уже начинает ласково пинать бока Шаграта с Силенозом ногами) выходит альбом Inspiratio Profanus. Жаль лишь, в него войдут одни кавера.
На диске восемь треков, полный список таков:
01. «Black Metal» (VENOM)
02. «Satan My Master» (BATHORY)
03. «Dead Men Don’t Rape» (G.G.F.H.)
04. «Nocturnal Fear» (CELTIC FROST)
05. «Burn In Hell» (TWISTED SISTER)
06. «Perfect Strangers» (DEEP PURPLE)
07. «Metal Heart» (ACCEPT)
08. «Nocturnal Fear» (Celtically Processed) (CELTIC FROST)
Из всего этого неожиданней и любопытней всего, вероятно, G.G.F.H. — ну и, пожалуй, DEEP PURPLE. Пока же, затравочно, нам предлагают оценить «Black Metal» — которую из блэкарей до сих пор не сыграл только мертвый. С другой стороны… чем богаты. Планы на по-настоящему новый альбом «боргиров» покамест расплывчаты.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 108
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Цитата. Erik Turner, WARRANT: «Мы вообще по-другому себя вели в 80-х по сравнению с нынешними рокерами: угорали нон-стопом»
Комментарии
Metaller555:
Если послушать последний, на сегодня, альбом DB, то понимаешь, что новый не особо и нужен……
Mustdie:
>Пока же, затравочно, нам предлагают оценить «Black Metal» — которую из блэкарей до сих пор не сыграл только мертвый
И до сих пор никто не переплюнул кавер от «клоунов»…
Олег:
Нам с Токаренко не понравилось…. То ли дело великий альбом True Carnage у SFU с его потрясающим вокалом там …
Death O’Kill:
Зануда написал(а):
Где-то рядом дрочит Дед Аким
Omae wa mou shindeiru…
Афраил:
у них есть прекрасный кавер на паранойд андройд радиохэда, недавний
рекомендую…
Alex Warrior (Sodom):
Уфф!!! Ну хорошо хоть в прошлой жизни…брр причудится же такое:0)…
Alex Warrior (Sodom):
Зануда написал(а):
Где-то рядом дрочит Дед Аким
Zanuda, dead Akim master station???…
Alex Warrior (Sodom):
Дед Аким:
Зануда написал(а):
Где-то рядом дрочит Дед Аким
Я бы тебе мудаку сказал что-то нехорошое, но напрямую твоего телефона или почты у меня нет, а через сайт неудо…
Писюн с глазами:
Зануда написал(а):
Где-то рядом дрочит Дед Аким
И такой: «А! Хто здесь!?»…
Тоторо:
Вы меня извините, но она уже как ворона каркает а не поет. Как раньше.…
Зануда:
m8ng8l:
>Пока же, затравочно, нам предлагают оценить «Black Metal» — которую из блэкарей до сих пор не сыграл только мертвый
И до сих пор никто не переплюнул кавер от «клоунов» и «позеров» Cradle of Filth. Вот где настоящая ярость, ненависть и мрак
Если послушать последний, на сегодня, альбом DB, то понимаешь, что новый не особо и нужен…