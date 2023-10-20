Dimmu Borgir
20.10.2023

DIMMU BORGIR записали новый альбом! Но есть нюанс

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Выпустив в 2018 году Eonian, DIMMU BORGIR залегли на творческое дно и доселе набулькали оттуда лишь какие-то ностальгические компиляции и лайвы, навевая мысль, что сейчас сказать норвежцам особенно нечего. И казалось бы, вот он, долгожданный анонс! В декабре на Nuclear Blast (лейбл, надо полагать, уже начинает ласково пинать бока Шаграта с Силенозом ногами) выходит альбом Inspiratio Profanus. Жаль лишь, в него войдут одни кавера.

На диске восемь треков, полный список таков:

01. «Black Metal» (VENOM)
02. «Satan My Master» (BATHORY)
03. «Dead Men Don’t Rape» (G.G.F.H.)
04. «Nocturnal Fear» (CELTIC FROST)
05. «Burn In Hell» (TWISTED SISTER)
06. «Perfect Strangers» (DEEP PURPLE)
07. «Metal Heart» (ACCEPT)
08. «Nocturnal Fear» (Celtically Processed) (CELTIC FROST)

Из всего этого неожиданней и любопытней всего, вероятно, G.G.F.H. — ну и, пожалуй, DEEP PURPLE. Пока же, затравочно, нам предлагают оценить «Black Metal» — которую из блэкарей до сих пор не сыграл только мертвый. С другой стороны… чем богаты. Планы на по-настоящему новый альбом «боргиров» покамест расплывчаты.

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2 комментария

  • Mustdie написал(а):

    >Пока же, затравочно, нам предлагают оценить «Black Metal» — которую из блэкарей до сих пор не сыграл только мертвый

    И до сих пор никто не переплюнул кавер от «клоунов» и «позеров» Cradle of Filth. Вот где настоящая ярость, ненависть и мрак

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  • Metaller555 написал(а):

    Если послушать последний, на сегодня, альбом DB, то понимаешь, что новый не особо и нужен…

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