DIMMU BORGIR об альбоме «Eonian»: «Возможно, некоторым понадобится восемь лет, чтобы им проникнуться»

На прошлой неделе был официально издан десятый альбом DIMMU BORGIR Eonian, и, несмотря на большой перерыв в дискографии группы, который, вроде бы, должен был раскалить котел ожидания донельзя, воспринят он был как-то вяло. Может, и не нужен уже никому всерьез был этот релиз. А возможно, творческий поиск, заведший группу в богато декорированные эпические симфо-сопли с перфектно реализованной оболочкой, но сомнительным содержанием, показался внимательному фэну если не тупиком, то, по крайней мере, старательным повторением уроков THERION, LACRIMOSA, EPICA и прочих «найтвишей». Красиво, да. Внушительно. Но как-то… беззубо?..

«Мне кажется, Eonian суммирует историю группы, — пожимает плечами Shagrath. — В нем происходит так много всего. Если если вы с хорошо знакомы с нашими предыдущими записями, вы все поймете. Просто найдите время взять и послушать».

«Вам понадобится терпение, — вторит Silenoz, — и время. Может, некоторым понадобится восемь лет, чтобы проникнуться».

«Со времени выпуска предшественника прошло восемь лет, — продолжает Shagrath, — однако, если помните, туры продолжались до 2014-го. Мировые гастроли, фестивали и все такое. А затем мы почувствовали, что пора немного притормозить: слезть с бешено несущегося паровоза, взять перерыв и поразмышлять немного об истории коллектива. Было ощущение, что мы начали понемногу терять свою индивидуальность. А также контроль над командой — ибо работали в ту пору с огромным количеством людей. Мы поменяли менеджмент. Переподписали контракт с Nuclear Blast. Пересмотрели все свои связи — и да, это заняло время. Кроме прочего, у нас у всех есть семьи. Дети. Я, Silenoz и Daray за время «простоя» DIMMU BORGIR стали отцами — и, естественно, семейная жизнь тоже требует времени и внимания. Приходится искать баланс между личным и музыкой. Но, конечно, и разочаровывать фэнов не хотелось, — так что сорри, что пришлось выпасть из творческого потока на время. Так было надо».

«Конечно, с годами, с семейными заботами и прочим становится труднее оставаться активной командой, — признает Silenoz. — Тем не менее, DIMMU BORGIR из тех коллективов, что готовы пожертвовать ради искусства всем, чем угодно. Именно этим и обусловлен интерес к группе. Именно поэтому мы до сих пор на плаву. И альбомы мы выпускаем только тогда, когда есть ощущение: получается нечто особенное, нечто по-прежнему актуальное. Надеюсь, до следующего релиза не пройдет семь лет. Но в любом случае контроль, рамки, дэдлайны неуместны в том, что касается искусства. Ограничения тут не работают — и все идет своим чередом. Мы запросто могли записать Enthrone Darkness Triumphant номер два за небольшой промежуток времени, но мы не такие и пришли не для того».

А вам как новый DIMMU BORGIR? Отлично!

Скорей понравился, чем нет

Скорей не понравился

Фигня с хорами

Никак

Еще не слушал(а)

Не слушал(а) и не буду результаты