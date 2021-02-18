Дикий, дикий Север. VREID выпускают концептуальный альбом

Дикий, дикий Север. VREID выпускают концептуальный альбомНовинки и новости
Мелодик-блэковая/блэк-н-ролльная норвежская группа VREID, продолжающая с 2004 года дело WINDIR (вокалист и лидер которых, Terje Bakken, трагически погиб, замерзнув в середине января по пути к домику родителей), выпускает в конце апреля девятый полноформатный альбом Wild North West. Причем концептуальный и, по словам музыкантов, созданный на манер кинофильма.
Сюжет немудрен: это «роуд-муви» о путешествии в таинственный Wild North West, лежащий на границах реальности и фантазии; место суровое и мрачное, окруженное горными вершинами и смертельными ловушками. Восемь эпизодов, один маршрут — кинематографический старт которого, в сепии, покрывшей нордические пейзажи, можно увидеть прямо сейчас, посмотрев клип на заглавную тему «Wild North West». А заодно заценив милейшие свитерки, которые просто обязаны стать модным зимним мерчем от VREID.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 28
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