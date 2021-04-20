DIE APOKALYPTISCHEN REITER покажут экспериментальный «первобытный» альбом

Странные времена влияют на музыкантов по-разному. Кто записывает альбомы по семь на сезон, кто разменивается на миллион сайд-проектов, иные уходят в депрессию — а кто изначально был не в себе, тот, поди, разницы не заметил. DIE APOKALYPTISCHEN REITER же, отмечающие 25-летний юбилей и всегда готовые к экспериментам, провели еще один. Импровизационный.

Суть заключалась в следующем: в два ковидных дня осени 2020 музыканты группы заперлись в студии со звукоинженерами — и, не сочиняя ничего заранее, не обсуждая и не репетируя, записали 500 минут рок-импровизаций. Стилистику выбирали рандомную: трайбл, психоделия, грув, мелодик-блэк… все сразу и не закусывая. Инструментарий также различный — начиная от арфы и заканчивая диджериду и гонгами.

Запись потом старательно переслушали — и из 500 отобрали 80, которые в начале июля будут выпущены в формате двойного альбома под названием The Divine Horsemen. Получилось, как характеризуют сами «всадники», «первобытно». И, вероятно, подчеркивая это определение, первым синглом выложили тему «Tiki», напоминающую сходу то ли беларускую группу PLEMЯ, то ли Roots, то ли SOULFLY.

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