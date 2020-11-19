19.11.2020

Дичь под настроение: сплит польской GRUZJA с россиянами NEON SCAFFOLD

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Про оторв из группы GRUZJA, что из Польши, я немного рассказывала в прошлом году: альбом Jeszcze nie mamy na was pomyslu, сыгранный с панкушной дураковатостью и разорвавший немало шаблонов о польском блэк-метале, казался приколом (хотя и в солидной реализации), однако собрал массу отличных отзывов, подстегнув проект музыкантов FURIA, MASSEMORD, LICHO и BIESY к новым погоням за дичью.

В прошлом месяце в компании с молодым авангардным экстремально-психоделическим проджектом NEON SCAFFOLD (с коем играют парни из суздальского экспериментально-блэкового коллектива CAGE OF CREATION и уже знакомый Patyr из LICHO) у GRUZJA вышел сплит Konflikt, и если ваше настроение неравномерно пляшет между танцевать и повеситься, Аннушка уже разлила масло, а PSYCHONAUT 4 надоел, это неплохой вариант угореть, совместив и первое, и второе, и компот, и любовь к неформатной внежанровой музыке. (Но если все же о жанрах, то GRUZJA здесь тяготеет к пост-панку, что им также очень идет.)

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