Дэзеры ALLEGAEON переиграли Баха. «Всего-то 20 лет понадобилось, чтобы воплотить мечту в реальность»

Жирный плюс в копилку классики в метал-обработке. Американские мелодик-дэзовые задроты технари ALLEGAEON, оставшиеся в 2020-м без концертов в поддержку последнего альбома Apoptosis, замутили амбициозный проект: переиграть в своем стиле Иоганна Себастьяна.

На новом сингле Concerto In Dm они выпустили одноименный кавер, а также тему на стихотворение «In Flanders Fields» — известное военное произведение авторства John McCrae (в прошлом году его также использовали SABATON).

Гитарист Greg Burgess: «Что нового можно сказать о Бахе? Музыкальный гений? Величайший композитор, когда-либо ступавший по Земле? Это и так всем известно и было многократно озвучено. Поэтому расскажу, что он значит для ALLEGAEON.

Я впервые услышал эту композицию в 2000 году, и с тех пор мечтал сделать ее метал-аранжировку. Всего-то 20 лет понадобилось, чтобы воплотить мечту в реальность! Тем, кто никогда не пытался изучать или работать над композициями Баха, могу сказать одно: процесс этот требует немало усилий. В тот момент, когда кажется, что тебе просто нужно повторить кусок, который уже выучил, внезапно осознаешь, что во второй раз он играется в совершенно ином ключе, с вариацией, которая вышибает твою мышечную память.

Короче говоря, это самая сложная запись, в которой я когда-либо принимал участие. И, конечно, безумно горжусь результатом. Врубите погромче и растворитесь в этих звуках!»

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