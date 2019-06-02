Дэз-метал суперпроект FIRESPAWN: «На новом альбоме мы исследуем пространства, в которые погружался мало кто из дэзеров»

Шведскую супергруппу FIRESPAWN в 2015-м собрали именитые музыканты: Lars Göran Petrov и Victor Brandt из ENTOMBED, Alex Friberg и Fredrik Folkare из NECROPHOBIC (Фредрик также с 90-х нарезает в UNLEASHED) и Matte Modin (live-драммер NECROPHOBIC, в прошлом играл в DARK FUNERAL и DEFLESHED), и в следующую субботу появится ее третий лонгплей Abominate. «На этом альбоме мы выходим из стилистической зоны комфорта дальше, чем прежде, — говорит басист Alex, — например, вы услышите немало хэви-метал элементов».

FIRESPAWN ENTOMBED UNLEASHED NECROPHOBIC«Мы никогда не стремились стать очередной стандартной death metal группой, — продолжает музыкант. — Вместо этого мы играем музыку так, как нам нравится, а также стараемся пробовать новые вещи, выходить за привычные рамки. В этом фишка и сила FIRESPAWN. Всегда бодрящий, свежий, великолепный fucking metal! И новый альбом Abominate — не исключение. Даже напротив. На нем мы исследуем пространства, в которые погружался мало кто из дэзеров. Просто послушайте — сразу поймете, о чем я говорю».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Veles 03.06.2019 в 10:38

    Звучит очень даже достойно!

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