Дэз-метал от харьковских блэкарей. Слушаем альбом «Phobos Rising» группы ORBSTRUCT

Группа ORBSTRUCT была создана дуэтом Евгениий «Goreon» Кравченко vs. Владимир Белоцерковский в 2016 году. Очевидно, устав от вездесущего харьковского блэка (музыканты играли студийно и/или концертно в BARKASTH, ELDERBLOOD, KZOHH, YGG), парни решили обратиться к классическому шведскому дэз-металу.

«Само собой, не обошлось и без влияния американской школы death metal, что немного убрало с первого плана стремление к упору на мелодическую составляющую композиций и поставило рядом с этим стремлением мощные, протяжные риффы, построенные на умеренном количестве низких нот, нацеленных на то, чтобы ввести слушателя в максимальный кач и не дать уснуть, периодически чередуя мелодические пассажи с напористым, приглушенным тремоло».

Дебютник под названием Phobos Rising вышел 16 мая — и, как сообщили музыканты, второй альбом уже тоже в активной работе.