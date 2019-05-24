Дэз-метал от харьковских блэкарей. Слушаем альбом «Phobos Rising» группы ORBSTRUCT

Группа ORBSTRUCT была создана дуэтом Евгениий «Goreon» Кравченко vs. Владимир Белоцерковский в 2016 году. Очевидно, устав от вездесущего харьковского блэка (музыканты играли студийно и/или концертно в BARKASTH, ELDERBLOOD, KZOHH, YGG), парни решили обратиться к классическому шведскому дэз-металу.

Phobos Rising«Само собой, не обошлось и без влияния американской школы death metal, что немного убрало с первого плана стремление к упору на мелодическую составляющую композиций и поставило рядом с этим стремлением мощные, протяжные риффы, построенные на умеренном количестве низких нот, нацеленных на то, чтобы ввести слушателя в максимальный кач и не дать уснуть, периодически чередуя мелодические пассажи с напористым, приглушенным тремоло».

Дебютник под названием Phobos Rising вышел 16 мая — и, как сообщили музыканты, второй альбом уже тоже в активной работе.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Kharn 24.05.2019 в 17:53

    А ведь годнота!

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