Dez Fafara (DEVILDRIVER, COAL CHAMBER) о ковиде: «Я прощался с родными — и думал, что все. Не осилю»Блог
В начале марта DEVILDRIVER объявили о выпуске десятого альбома Dealing With Demons Vol. II и уже успели выпустить довольно жесткий и мрачный по меркам группы сингл «Through The Depths». Предводитель группы Dez Fafara пояснил его суровость (равно как и недавний реюнион COAL CHAMBER с его же фронтменским участием) близким контактом со смертью. Из-за ковида.
«Я был в хреновом состоянии. И жена позвонила другим музыкантам COAL CHAMBER с предложением пообщаться со мной… возможно, в последний раз. «Если хотите поговорить с ним или прислать смс, сейчас самое время. Неизвестно, переживет ли он эту ночь. Сейчас он рассказывает мне, где его похоронить, и дает указания не продавать кадиллак 78 года». Так они и правда вышли со мной на связь. Я со временем более-менее очухался, как-то выкарабкался, и мы все продолжали общаться. Но полгода или месяцев восемь ни о каких делах речь не шла. А затем как-то сам всплыл вопрос: а почему мы, собственно, не играем вживую? Я им сказал тогда: если удастся очунять, хочу хоть раз выйти с вами на сцену».
На это лето действительно анонсированы концерты COAL CHAMBER, плюс сейчас идет небольшой американский тур DEVILDRIVER в компании с CRADLE OF FILTH. Но пока на крупные авантюры Фафара не решается, и даже отменил выступление на фестивале Bloodstock Open Air.
«Болезнь, которая свалила меня в 2021-м, отступила, оставив проблемы с сердцем. Некоторое время мне приходилось жить на первом этаже в доме, так как не мог подняться по лестнице в спальню, не упав без сознания. Я прощался с родными — и думал, что в какой-то момент все. Не осилю.
Я просидел дома 2022 год, и начинал ходить медленно, постепенно. Один квартал от дома, потом два, трудно отвоевывал себя у болячки. На то чтобы прийти в форму, достаточную для выступления на сцене, ушло 14 месяцев.
Кардиолог — который спас мне жизнь — попросил пока воздержаться от долгих перелетов, хотя бы в течение этого года, и продолжать мониторить ситуацию. Это был длинный путь, но дела уже лучше. Хотя даже сейчас, выступив с DEVILDRIVER, я тут же возвращаюсь в автобус и ложусь на кушетку отдыхать. Плюс осталось воспаление в одном из сердечных желудочков. Так что простите, пожалуйста, все неудобства, но пока я лететь на фест не могу».
Здоровья старине, ну а вот, собственно, и DEVILDRIVER’ская новинка!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
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Dez Fafara (DEVILDRIVER, COAL CHAMBER) о ковиде: «Я прощался с родными — и думал, что все. Не осилю»
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Комментарии
Staphylococcus:
Другой Александр написал(а):
Staphylococcus написал(а):
…и уж забыл когда натыкался на талантливый продукт в этом скурвившемся жанре.
У харьковской группы Ulvegr два …
Merzbow:
Coal Chamber это ураган. Всегда их любил и на равне со Статиками — самые самые из ню металла.
А ещё всегда наблюдал сходство Тани и нашей Насти))…
Другой Александр:
Staphylococcus написал(а):
…и уж забыл когда натыкался на талантливый продукт в этом скурвившемся жанре.
У харьковской группы Ulvegr два года назад вышел классный а…
Staphylococcus:
Другой Александр написал(а):
«мелодик»
Оооочень сильно,грязно,аж мясо с костей и…и уж забыл когда натыкался на талантливый продукт в этом скурвившемся жа…
Другой Александр:
Arktotus — Black Veins
Мелодик блэк из Твери. Уже третий альбом не сдают. Приставки «мелодик» не пугайтесь — музон довольно грубый и жёсткий.
https://kvltundkaosproductions.bandcamp.com/album/black-veins…
Ad Noctum:
Green:
Anti-Poser:
коллапес:
после требухи которую выпустил Фенриз, любой блэк похожий на блэк уже считай топчик…
…
aur_s:
aur_s:
Алексей:
Моё мнение, что всё это уже было ими сыграно ранее и более интересней. Тем кто раньше бессмертных не слушал,то вполне зайдёт …ждём альбом,вдруг я ошибаюсь и там буде…
Metaller555:
Coal Chamber это ураган. Всегда их любил и на равне со Статиками — самые самые из ню металла.
А ещё всегда наблюдал сходство Тани и нашей Насти))