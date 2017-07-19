Девушки, ваш шанс! АНСАМБЛЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ объявил кастинг на место вокалистки

По словам представителей Ансамбля, Ксения Гитлер пережила творческую смерть — и теперь, дабы облегчить жизнь престарелой бабушке Изергиль, срочно требуется новая вокалистка. Любовь к Великому Президенту Путину и Православной Полиции, духовность и благословение РПЦ обязательны.

«АНСАМБЛЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ объявляет кастинг на место ВОКАЛИСТКИ (аналога вокала Ксении).

Желательно проживание в Твери или окрестностях, но это не важно. От вас: краткая информация, фотография, пример вашего голоса в аудио- или видеозаписи (спойте под плюс, под запись, под клип).

Заявки присылать непосредственно в группу АХСиМСЗ либо на e-mail: zymotic.productions@gmail.com. Желательно в качестве примера использовать песни «Твой нож разберется» и «Дети. Церковь. Кухня». Достаточно первого куплета и припева. Качество записи не принципиально, лишь бы была четкая слышимость тембра голоса. Ждем!»

Вне всяких сомнений, это редкий шанс для талантливых девушек обрести свое новое творческое лицо — в одной из самых забавных, саркастичных, хватких и хайповых российских групп нашего времени. Если вы, конечно, способны правильно ответить на важнейший вопрос…