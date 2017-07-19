Девушки, ваш шанс! АНСАМБЛЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ объявил кастинг на место вокалистки

По словам представителей Ансамбля, Ксения Гитлер пережила творческую смерть — и теперь, дабы облегчить жизнь престарелой бабушке Изергиль, срочно требуется новая вокалистка. Любовь к Великому Президенту Путину и Православной Полиции, духовность и благословение РПЦ обязательны.

Ансамбль Христа Спасителя «АНСАМБЛЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ объявляет кастинг на место ВОКАЛИСТКИ (аналога вокала Ксении).
Желательно проживание в Твери или окрестностях, но это не важно. От вас: краткая информация, фотография, пример вашего голоса в аудио- или видеозаписи (спойте под плюс, под запись, под клип).
Заявки присылать непосредственно в группу АХСиМСЗ либо на e-mail: zymotic.productions@gmail.com. Желательно в качестве примера использовать песни «Твой нож разберется» и «Дети. Церковь. Кухня». Достаточно первого куплета и припева. Качество записи не принципиально, лишь бы была четкая слышимость тембра голоса. Ждем!»

Вне всяких сомнений, это редкий шанс для талантливых девушек обрести свое новое творческое лицо — в одной из самых забавных, саркастичных, хватких и хайповых российских групп нашего времени. Если вы, конечно, способны правильно ответить на важнейший вопрос…

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. atr 20.07.2017 в 00:35

    Помню, угорал от текста песни «Нет никакого космоса» xD

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  2. Dr. Chaos 20.07.2017 в 09:14

    Песня напоминает звуком «Волосатое стекло» и «Pussy Riot». Совсем не оригинально и скучно. По содержанию — кромешный кал.

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  3. Зануда 20.07.2017 в 11:46

    Dr. Chaos написал(а):
    Песня напоминает звуком «Волосатое стекло» и «Pussy Riot». Совсем не оригинально и скучно. По содержанию — кромешный кал.

    Социальная сатира, нормально. Смешная группа, на самом деле, долгих лет им. «Убивай Космонавтов», «Наши иконы самые красивые» — тоже классика своего рода! Мне, в общем, нравится. Не как музыка (ее тут нет!), а как форма сатиры, коей, собственно, в идеале панк и должен быть. Пусси так забористо не тянут, имхо.

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  4. николай 20.07.2017 в 15:06

    согласен с Зануда на 100%

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