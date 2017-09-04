DEVILISH IMPRESSIONS выпускают «The I». «Нельзя раскрыть потенциал, будучи рабом»

22 сентября поляки DEVILISH IMPRESSIONS выпускают четвертый полноформатник The I (предшественник, Simulacra, вышел пять лет назад) — и, как рассказал предводитель команды Quazarre, группа намеренно не гнала лошадей, поступательно нарабатывая и обрабатывая материал, избавляясь как от временных, так и от любых иных ограничительных рамок. «Мы не спали ночами, работая над музыкой и лирикой, стремясь сделать этот альбом… особенным. И мы верим, что в итоге создали нечто, превосходящее наши предыдущие релизы на всех возможных уровнях».

«Говоря о концепции релиза, она довольно проста: нельзя раскрыть свой потенциал в полной мере, будучи рабом в своем сердце, — говорит друг и «духовный вдохновитель» DI по имени Darky, приложивший руку к лирике будущего альбома, — и единственная возможность состояться как индивидуальность — это переступить через себя, через собственные и навязанные ограничения, вырваться на свободу и достигнуть честного, совершенного удовлетворения».

Отсюда, собственно, и заголовок. С одной стороны, «I» — это отсылка к «IMPRESSIONS» в названии банды; с другой — гимн индивидуализму, торжество личного над внешне-общественным, с особым приветом закостенелым религиозным догматам.

Скажете, пока ничего нового и оригинального? Ладно. Тогда давайте слушать. На сегодняшний день группа опубликовала две песни, титульную «The I» (c клипом), а также пятую «Ipse Philosophvs, Daemon, Devs Et Omnia», в записи которой гостевое участие приняли Mike Wead (MERCYFUL FATE / KING DIAMOND) и Ares из AETERNUS. И если после первой кто-то по-старинке вздохнет о «бегемотовщине», то в случае с «Ipse Philosophvs, Daemon, Devs Et Omnia» прогнозирую удивление и даже некоторое недоумение. И понравится или нет — согласитесь: на этот раз парни простых путей не искали.