dethklok Metalocalypse
22.06.2023

DETHKLOK выпускают новый альбом — плюс смотрим трейлер следующего «Metalocalypse»!

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Самый главный метал-мультик планеты, «Metalocalypse» возвращается в этом августе после многолетнего простоя. Серия будет называться «Army of the Doomstar»; в проекте, помимо прочих, задействованы такие ребята как Kirk Hammett, King Diamond, Scott Ian, Amy Lee, и уже доступен премьерный трейлер!

Также, для полноты камбэка, собственно DETHKLOK выпустят Dethalbum IV (третий альбом выходил в далеком и беззаботном 2012-м), а также диск с саундтреком к мультфильму, Metalocalypse: Army Of The Doomstar (Original Motion Picture Soundtrack). И кто соскучился по Brendon Small, Gene Hoglan и всей честной анимированной экстрим-компании, встречайте тему «Aortic Desecration» из Dethalbum IV.

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1 comment

  • Дружище Христос написал(а):

    Кирк Хэммет? Смотрим! Это знак качества.

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