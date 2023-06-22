DETHKLOK выпускают новый альбом — плюс смотрим трейлер следующего «Metalocalypse»!Блог . Новинки и новости
Самый главный метал-мультик планеты, «Metalocalypse» возвращается в этом августе после многолетнего простоя. Серия будет называться «Army of the Doomstar»; в проекте, помимо прочих, задействованы такие ребята как Kirk Hammett, King Diamond, Scott Ian, Amy Lee, и уже доступен премьерный трейлер!
Также, для полноты камбэка, собственно DETHKLOK выпустят Dethalbum IV (третий альбом выходил в далеком и беззаботном 2012-м), а также диск с саундтреком к мультфильму, Metalocalypse: Army Of The Doomstar (Original Motion Picture Soundtrack). И кто соскучился по Brendon Small, Gene Hoglan и всей честной анимированной экстрим-компании, встречайте тему «Aortic Desecration» из Dethalbum IV.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 72
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DETHKLOK выпускают новый альбом — плюс смотрим трейлер следующего «Metalocalypse»!
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Комментарии
Дружище Христос:
Ad Noctum:
Merzbow:
Оригинальный вокалист будет в этом году давать серию концертов MFKR. И это будет любопытно. Интересно будет глянуть. Демка- лучшее что они сделали.…
Al:
Ну, как бы… о группе я не слышал. Но она сатирически СССР приподносила же. Насколько я понимаю. Тогда как раз и было, в то время, геноцид, тоталитаризм, миллитаризм, вр…
Тварь:
Хоспате… да что вы все носитесь с этой недомузыкой… Это же слушать невозможно. И почему про это говорят на каждом углу… …
Andreas:
Алексей:
Juris:
жили-не тужили и не знали про ЭТО чудо
благодаря хиткиллеру познаём этот дивный мир…
Bronco:
От грудей оторвать взгляд невозможно. Реально клип про родину. Есть хочу…
Bronco:
Писюн c глазами:
Другой Александр:
Гераньвкиееве написал(а):
Дед Аким написал(а):
)) написал(а):
Дед Аким написал(а):
Сложная ситуация, попытаться рассмотреть объективно, хотя это не получится, эм…
Anti-Poser:
На этих альбомах был крутейший звук. Зачем такое делать, непонятно…
Кирк Хэммет? Смотрим! Это знак качества.