DESPISED ICON: «Наконец-то мы вернулись к вам с новой музыкой!»

И это правда. 15 ноября канадцы выпускают новый альбом Purgatory, клип на титульную песню которого уже доступен к просмотру.

, рубрика(и): Быстрые новости

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