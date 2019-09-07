И это правда. 15 ноября канадцы выпускают новый альбом Purgatory, клип на титульную песню которого уже доступен к просмотру.
DESPISED ICON: «Наконец-то мы вернулись к вам с новой музыкой!»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Despised Icon
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1968 - Marcus Siepen (BLIND GUARDIAN)
1973 - Troy Sanders (MASTODON, KILLER BE KILLED)
1975 - Kobi Farhi (ORPHANED LAND)
1980 - Jacek Hiro (SCEPTIC, DIES IRAE)
1982 - Ole Vistnes (TRISTANIA)
1985 - Phil Bozeman (WHITECHAPEL)
1990 - Jay Weinberg (SLIPKNOT)
15 релизов сентября
DragonForce Extreme Power Metal
Opeth In Cauda Venenum
As I Lay Dying Shaped By Fire
Visceral Disgorge Slithering Evisceration
Chelsea Wolfe Birth Of Violence
Mgła Age Of Excuse
Raventale Morphine Dead Gardens
Steel Panther Heavy Metal Rules
White Ward Love Exchange Failure
Cult Of Luna A Dawn To Fear
Korn The Nothing
Borknagar True North
The Hu The Gereg
The 69 Eyes West End
Sonata Arctica Talviyö
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