Depeche Mode
14.02.2023

DEPECHE MODE выпускают новый альбом

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Первая работа осиротевшей после смерти Энди Флетчера группы — трибьют ему, трогательный, но одновременно бодрящийся, не лишающий надежды жить для тех, кто пока может себе это позволить. Пока не стал призраком.

15-й студийник DEPECHE MODE, как совершенно не странно, называется Memento Mori, он появится в конце марта, а пару дней назад дуэт показал клип на меланхоличную сингловую вещь «Ghosts Again». И за пару дней под нее уже успели поплакать миллионы фанатов.

Wasted feelings
Broken meanings
Time is fleeting
See what it brings
Helloes, goodbyes
A thousand midnights
Lost in sleepless lullabies
Heaven’s dreaming
Thoughtless thoughts, my friends
We know we’ll be ghosts again…

Gahan (по его словам, поначалу он сомневался, стоит ли дописывать полноформатник, начатый до смерти Энди, однако покойный наверняка бы хотел довести дело до релиза): «Единственное, что я умею в жизни — это делать музыку с Мартином. Поэтому мы не останавливаемся — и надеемся, что наша работа объединяет людей. И так легче выдержать все, что ныне происходит в мире».

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2 комментария

  • Катерина написал(а):

    Тест-тест. Какие-то проблемы с отправкой комментариев (

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  • Катерина написал(а):

    О, получилось. Хотела сказать, что очень надеялась, что DM решать продолжать группу http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif И они таки да!

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