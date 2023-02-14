DEPECHE MODE выпускают новый альбом

DEPECHE MODE выпускают новый альбомНовинки и новости
Первая работа осиротевшей после смерти Энди Флетчера группы — трибьют ему, трогательный, но одновременно бодрящийся, не лишающий надежды жить для тех, кто пока может себе это позволить. Пока не стал призраком.
15-й студийник DEPECHE MODE, как совершенно не странно, называется Memento Mori, он появится в конце марта, а пару дней назад дуэт показал клип на меланхоличную сингловую вещь «Ghosts Again». И за пару дней под нее уже успели поплакать миллионы фанатов.
Wasted feelings
Broken meanings
Time is fleeting
See what it brings
Helloes, goodbyes
A thousand midnights
Lost in sleepless lullabies
Heaven’s dreaming
Thoughtless thoughts, my friends
We know we’ll be ghosts again…
Gahan (по его словам, поначалу он сомневался, стоит ли дописывать полноформатник, начатый до смерти Энди, однако покойный наверняка бы хотел довести дело до релиза): «Единственное, что я умею в жизни — это делать музыку с Мартином. Поэтому мы не останавливаемся — и надеемся, что наша работа объединяет людей. И так легче выдержать все, что ныне происходит в мире».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 355
2 комментария
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Комментарии
Катерина:
О, получилось. Хотела сказать, что очень надеялась, что DM решать продолжать группу И они т…
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Дед Аким:
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Anastasiya:
Тварь написал(а):
но… как же Isole?
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Тварь:
Anastasiya:
Polaris написал(а):
ELYOSE. Злой франкоязычный металкор.
Вокалистка чудо как на Настасьюшку нашу похожа.
…
Нокт:
Anastasiya написал(а):
Даже не представляю, что именно там можно писать годами.
Да запросто. Мы сраный альбом 5 оет не можем выпустить, хотя он написан ещё в 2016-18 год…
goremyka:
Anti-Poser написал(а):
Merzbow написал(а):
Интересно почему Mortician ничего уже лет 15 не записывают?(
То же самое и с CBT и с CSSO. Выступают, но не записывают(
Хорошо хоть Blood по…
Anti-Poser:
Merzbow написал(а):
Интересно почему Mortician ничего уже лет 15 не записывают?(
То же самое и с CBT и с CSSO. Выступают, но не записывают(
Хорошо хоть Blood после 14 лет выдали а…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
«Хехе, ладно, признаюсь, это был небольшой наброс (хотя мнение такое реально есть). Потому что етот Бурзум какой-то зануда: отдыхают люд…
Polaris:
ELYOSE. Злой франкоязычный металкор.
Вокалистка чудо как на Настасьюшку нашу похожа.
https://www.youtube.com/watch?v=UHQPzSkUQWE…
Тест-тест. Какие-то проблемы с отправкой комментариев (
О, получилось. Хотела сказать, что очень надеялась, что DM решать продолжать группу И они таки да!