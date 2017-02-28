DEEP PURPLE: «Никто из нас пока не осмеливается сказать: это конец»

inFinite — так называется новый, 20-й по счету альбом DEEP PURPLE, готовящийся к выходу в начале апреля. И несмотря ни на какие там вестники возраста (музыкантам команды или под 70, или уже даже больше), создается ощущение, что эта музыка будет вечной, и батарейки у этих мужиков разряжаться физически не способны. В поддержку диска уже назначен тур The Long Goodbye — однако пускай его название не фрустрирует. Прощание, как и всякая смерть — это только начало.

«Безусловно, однажды настанет тот день, когда мы действительно выйдем на сцену в последний раз, — говорит Ian Paice, — и, думаю, это вопрос не очень далекого будущего. Однако никто из нас пока не осмеливается сказать: это конец. Слишком сильна эмоциональная преграда для такого решения. Тем не менее, время накручивает свои обороты, и мы осознаем, что каждый день приближает минуту прощания. Это неизбежно. В группе на сей счет бытуют разные настроения, однако сейчас могу сказать только, что The Long Goodbye станет последним масштабным мировым турне для DEEP PURPLE.

Физически вопросов никаких: гастроли нам даются очень легко. Пока. Но… посмотрим, что будет через два-три года, когда закончится тур в поддержку Infinite. Окружающий мир становится все менее предсказуемым — и кто знает, что будет твориться вокруг нас. Да и с нами тоже. Так что не будем загадывать. А The Long Goodbye как прощание действительно сильно затянется: как я сказал, два-три года, по всему миру. Мы отыграем везде, где нас хотят видеть».

«Согласен, трудно предсказать, что да как, — вторит коллеге Roger Glover, — хотя лично я полагаю, мы способны записать еще альбомчик. Я так считаю: промежуток между релизами у нас, как правило, составляет два-три года. Иногда больше. Мне сейчас 71, а следующий диск буду записывать в 74… ну или в 75. Я лично не против, но посмотрим».

Пускай все мы тленны, тело стареет и сдается, музыка вечна — и именно об этом говорит апрельский лонгплей DEEP PURPLE inFinite. Так что сегодня, провожая зиму, предлагаю послушать/посмотреть лирик-видео на новую песню группы «Time For Bedlam».