DEEDS OF FLESH возвращаются. На вокале — цвет мировой дэз-метал сцены

DEEDS OF FLESH возвращаются. На вокале — цвет мировой дэз-метал сценыНовинки и новости
В ноябре 2018 умер мастермайнд DEEDS OF FLESH Erik Lindmark, однако, как оказалось, история группы не окончена. На 2020-й намечен выход альбома Nucleus — ожесточенная работа над которым проходила с 2013-го, стартовав аккурат после выхода Portals To Canaan.
«Я рад, что фанаты получат возможность узнать, над чем мы трудились все эти годы, — отмечает гитарист Craig Peters, — а еще этот альбом особенный для меня лично, потому что мы вместе с Эриком тщательно прорабатывали материал, придавая ему особую кинематографичность. Когда Эрик умер… стало грустно и непонятно — что теперь делать с группой, что теперь делать с нашими песнями?..
Но потом мы все-таки решили, что правильно будет собраться с силами — и доделать начатое, тем самым воздав должное усилиям автора и наследию DEEDS OF FLESH. Nucleus логически завершает потрясающую историю, которую Эрик стартовал на Of What’s To Come, — миксуя старые и новые элементы с материалом, который фанаты команды доселе не слышали вовсе. В общем, готовьтесь и знайте: результат вышел крайне насыщенным».
Вокальную компанию штатному вокалисту Jacoby Kingston (он уходил в середине нулевых, но теперь появился серьезный повод вернуться) в Nucleus составили:
Luc Lemay (GORGUTS)
John Gallagher (DYING FETUS)
George «Corpsegrinder» Fisher (CANNIBAL CORPSE)
Frank Mullen (SUFFOCATION)
Matti Way (SUBMERGED)
Bill Robinson (DECREPIT BIRTH)
Dusty Boisjolie (SEVERED SAVIOR)
Anthony Trapani (ODIOUS MORTEM, SEVERED SAVIOR)
Obie Flett (PATHOLOGY)
Robbe Kok (DISAVOWED)
Jon Zig (SERPENTIAN)
А вот, собственно, и премьера: первый сингл релиза «Alyen Scourge».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 47
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чуваки из assassin’s creed на обложке? А по музыке- хуже некуда. Пропал мрачняк как на reduced to ashes или mark of the legion.