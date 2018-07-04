DEE SNIDER с любовью к металу. «Я считаю, люди тратят слишком много времени, вспоминая «славное прошлое»

Хотя экс-фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider приемлет не всякое творчество (помните, как он рассказывал, что выбросил на помойку диск CANNIBAL CORPSE?), в любви к металу он все же признаваться не устает. Поэтому его сольный альбом, выходящий 27 июля, будет называться For The Love Of Metal. Диск вдохновил и спродюсировал вокалист HATEBREED Jamey Jasta, также участие в записи приняли Howard Jones (ex-KILLSWITCH ENGAGE), (LAMB OF GOD), Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY), Charlie Bellmore (KINGDOM OF SORROW), Joel Grind и Nick Bellmore (TOXIC HOLOCAUST).

«Меня жестоко прибили — эмоционально, душевно — ранние 90-е. Тогда спала популярность TWISTED SISTER, пошел в рост гранж, — делится ощущениями музыкант. — В ту пору я постарался подстроиться под переменчивый мир, выпуская альбомы проекта WIDOWMAKER. Я очень гордился вторым лонгплеем, но когда пошли на него рецензии… Нет, в целом мне, конечно, плевать на ревью, но в тот раз я увидел в них правду.

Кто-то написал: «Альбом звучит так, как будто твой отец пытается играть модерновый метал». И я понял, прочитав: меня раскусили. Знаете, во времена «твистед» мне не приходилось что-либо, кого-либо изображать. Я не имитировал. Я там просто был. Собой. А тут, позже, пытался вписаться. И это стало заметно снаружи.

Потом кто-то добавил: «Никому не нужны герои старшего брата. Молодежи, новой аудитории, требуются собственные громкие имена». В общем, я прекратил заниматься музыкой. Пошел на радио, в озвучку, выступал как актер, писал, начитывал тексты. Все, что угодно. А потом случился реюнион TWISTED, мы играли старье, было забавно. Однако нового с периода WIDOWMAKER так и не сочинялось. Пока я не пришел на подкаст к Джейми Джаста.

Из этого человека буквально фонтанировала позитивная энергия. И не то, чтобы он изначально думал бросить мне вызов — мол, не слабо ли записать тру-метал-альбом? — однако по его глазам я увидел: этот человек готов поддержать. И энтузиазм оказался заразен.

Я ответил ему тогда: «Слушай, ты говоришь, у меня есть голос. Есть настрой. Есть дух. И я правда готов. Просто пока не знаю, что именно делать». А он сказал, мол, доверься. «Кто же будет все это продюсировать?» «Я.» «А песни писать?» «Все.» Поэтому мы просто пошли в студию, безо всяких контрактов и лейблов, а народ начал подтягиваться. Я был поражен, сколько азарта и воодушевления в этих молодых музыкантах (во всяком случае, моложе, чем я), сколько искреннего желания стать частью проекта DEE SNIDER.

Люди часто говорят: мне не дали шанса. Не дали возможности. Но это неправда: возможности появляются ежедневно. Варианты. Просто, возможно, кому-то страшно взять и выбрать какой-то из них (нет, вот сейчас не утверждаю, будто я всегда смелый). В моем случае Джейми открыл малюсенькую дверь и бросил вызов. А я поддался — и, не имея понятия, что будет дальше, сразу шагнул за порог. Просто потому что надо хотя б иногда хвататься за случай — и делать то, что делаешь, просто ради возможности.

Первым синглом релиза стал «Tomorrow’s No Concern» — и, мне кажется, это решение идеальное. По сути, текст этой песни обо мне — живущем сейчас, сегодняшним днем. Я считаю, люди тратят слишком много времени, вспоминая «славное прошлое». И хотя я, конечно, горжусь всем, что было сделано ранее, важнее все-таки нынешнее — то, что происходит сегодня. И песня призывает к тому же. Живите текущим моментом; не позволяйте ни прошлому — хорошему, плохому, никакому, — ни вероятному будущему замедлить ваш ход!»