Dee Snider: «Новый альбом AC/DC будет техническим чудом»Блог
TWISTED SISTER’овский Dee Snider поделился инсайдом относительно нового альбома AC/DC, который уже даже вроде как записан, но отложен, как и многое из того, что предназначалось 2020 году. Что самое удивительное, в записи приняли участие Brian Johnson, Phil Rudd и даже Cliff Williams — старая армия, которая, казалось, уже не у дел.
«Я пока не слышал, что они записали, — признает Ди, — но… господа. Это же AC/DC! Что может пойти не так? Четыре аккорда и чистая мечта, детка! То что надо!
Альбом будет техническим чудом. Благодаря ему группа, в том виде, как мы ее знаем, объединится еще раз, на еще одну запись, и от этой вдохновляющей мысли захватывает дух. Ибо ничто не длится вечно. Но AC/DC продлится еще немного, еще один раз, в лучшем виде.
Они оказали на меня огромное влияние. На подход к аранжировкам. А Bon Scott, оригинальный вокалист, — на манеру пения. Для меня «Highway To Hell» навсегда останется международным хэви-метал гимном».
В 2018 году также ходили слухи, что на будущем диске группа намерена использовать записи партий покойного Малькольма Янга. Если так, то счастье фанатов можно только вообразить. Ведь и правда, ничто не длится вечно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 120
Читайте также:
- Музыканты не нужны! Бот написал новые песни AC/DC и METALLICA
- В честь AC/DC в Австралии откроют Шоссе в Ад
- «Я все время пьян или с бодуна. Меня и сейчас так трясет, что едва способен писать». Письмо Бона Скотта ушло с аукциона за $9,831
- Brian Johnson вернулся в AC/DC
- 450 австралийСких гитаристов сыграли «Highway To Hell» AC/DC
- DEE SNIDER с любовью к металу. «Я считаю, люди тратят слишком много времени, вспоминая «славное прошлое»
- Цитата. Dee Snider: «Единственный раз я выбросил диск на помойку: это был дебютный альбом CANNIBAL CORPSE»
- 7000 бельгийских фанатов вернули билеты на концерт AC/DC. Из-за Роуза
- Axl Rose выступит в роли вокалиста AC/DC?
- Дешевая популярность грязных делишек: после известия об аресте барабанщика продажи AC/DC резко пошли вверх
Обновления
-
Dee Snider: «Новый альбом AC/DC будет техническим чудом»
-
«Огонь Изенгарда будет распространяться дальше и дальше». Fenriz из DARKTHRONE воссоздал старые записи
-
Вспоминая суицид Chester Bennington. «Его очень расстраивал негатив по поводу альбома LINKIN PARK «One More Light»
-
Интервью с GUT: «Мы более не хихикаем и не занимаемся провокациями»
-
Karl Logan из MANOWAR признал себя виновным в хранении детской порнографии
-
Melissa Moore: «Трансфобы выкинули меня из ABSU, как кусок мусора»
-
Nicko McBrain из IRON MAIDEN об обретении бога: «Я узнал о болезни Брюса и сидел в самолете, страдая от жестокого похмелья. В тот момент я помолился»
-
Kirk Hammett: «Мне предложили присоединиться к METALLICA 1 апреля, и я в тот момент сидел на толчке»
-
«Политика против эрекции» от супергруппы VENOMOUS CONCEPT
-
Экзотический метал: исламская блэкушная группа MULLA из Ирака
Добавить комментарий