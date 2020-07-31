Dee Snider: «Новый альбом AC/DC будет техническим чудом»

TWISTED SISTER’овский Dee Snider поделился инсайдом относительно нового альбома AC/DC, который уже даже вроде как записан, но отложен, как и многое из того, что предназначалось 2020 году. Что самое удивительное, в записи приняли участие Brian Johnson, Phil Rudd и даже Cliff Williams — старая армия, которая, казалось, уже не у дел.

«Я пока не слышал, что они записали, — признает Ди, — но… господа. Это же AC/DC! Что может пойти не так? Четыре аккорда и чистая мечта, детка! То что надо!

Альбом будет техническим чудом. Благодаря ему группа, в том виде, как мы ее знаем, объединится еще раз, на еще одну запись, и от этой вдохновляющей мысли захватывает дух. Ибо ничто не длится вечно. Но AC/DC продлится еще немного, еще один раз, в лучшем виде.

Они оказали на меня огромное влияние. На подход к аранжировкам. А Bon Scott, оригинальный вокалист, — на манеру пения. Для меня «Highway To Hell» навсегда останется международным хэви-метал гимном».

В 2018 году также ходили слухи, что на будущем диске группа намерена использовать записи партий покойного Малькольма Янга. Если так, то счастье фанатов можно только вообразить. Ведь и правда, ничто не длится вечно.

Количество просмотров: 120