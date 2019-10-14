DEATH WOLF возвращается «с ненавистью»

Как известно, в свободное от MARDUK время Morgan Håkansson балуется хоррор-дэзпанком в проекте DEATH WOLF. В декабре он выпустит четвертый полноформатник IV: Come the Dark, и вот уже доступна титульная «With Hate».

, рубрика(и): Быстрые новости

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