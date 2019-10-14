Как известно, в свободное от MARDUK время Morgan Håkansson балуется хоррор-дэзпанком в проекте DEATH WOLF. В декабре он выпустит четвертый полноформатник IV: Come the Dark, и вот уже доступна титульная «With Hate».
DEATH WOLF возвращается «с ненавистью»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 60
Теги: Death Wolf, Marduk
Оставьте свой комментарий
Читайте также:
- MARDUK запретили в Гватемале на государственном уровне
- Польские активисты сорвали концерт MARDUK, сломав водопровод
- MARDUK нарываются? 22 июня выходит альбом «Viktoria»
- MARDUK опять на тропе войны. Новая песня группы «Rope Of Regret» из альбома «Frontschwein»
- VADER и KATAKLYSM в Минске. И MARDUK в гардеробе
- MARDUK в Минске выступать не будет. Генпрокуратура РБ опять взялась за «неправильные» концерты
- Интервью с MARDUK: «Ты стоишь, играешь, стараешься – и тут на сцену лезет какой-то малолетний козел со своими обнимашками!..»
- MARDUK в Минске. Пленных не брать
- MARDUK с огоньком
Актуальное
Концерты в Минске
- BAD SECTOR - Воскресенье, 20 Октябрь 2019
- PERTURBATOR - Вторник, 22 Октябрь 2019
- ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ - Пятница, 25 Октябрь 2019
Обновления
-
Eddie Van Halen лечит рак горла
-
Dave Mustaine выбирает любимые песни SCORPIONS: «Удивительно, сколько сексуальности в творчестве группы»
-
JINJER на вершине: новый клип группы «On The Top»
-
Нергал, BEHEMOTH: «Я обеспокоен уроном, который антифа наносят сцене»
-
THE DARKNESS: «Давайте уничтожим клише. Давайте сломаем распятие»
-
Devil Is Fine. Концерт BEHEMOTH и ZEAL & ARDOR в Вильнюсе
-
Реквием по человечеству: слушаем грандиозную новую тему APOCALYPTICA «Ashes Of The Modern World»
-
Ожидаемый альбом октября: ALCEST «Spiritual Instinct»
-
Перекись населения: MACHINE HEAD выпустили «Burn My Eyes». Опять
-
«Norwegian fucking black metal!» Концерт DIMMU BORGIR в Минске
-
Плакать и махать башкой одновременно: INSOMNIUM выпускают «Heart Like A Grave»
-
Блэк поколения «ноль». DOWNFALL OF GAIA в Минске
-
Совсем все печально. Новый альбом RAVENTALE «Morphine Dead Gardens»
-
Rob Zombie хоронит Капитана Сполдинга: «Он знал, что «Трое из ада», скорей всего, будут его последними съемками»
-
Появился третий БАТЮШКА!!! Слушаем альбомы «Батюшка» и «Апостол»
В этот день родились1946 - Dan McCafferty (NAZARETH)
1959 - Anthony Jude Pero (TWISTED SISTER) †
1977 - Carl Johan Grimmark (NARNIA, SAVIOUR MACHINE, ROB ROCK)
1972 - Daniel Mullback (CIVIL WAR, ex-SABATON)
1980 - Filip "Heinrich" Halucha (VESANIA, MASACHIST)
1984 - Elize Ryd (AMARANTHE)
1986 - Peter Alcorn (ALESTORM)
20 релизов октября
Alcest Spiritual Instinct
Mayhem Daemon
Profanatica Rotting Incarnation Of God
Rings Of Saturn Gidim
Runemagick Into Desolate Realms
Jinjer Macro
Agent Steel No Other Godz Before Me
Life Of Agony The Sound Of Scars
Toxic Holocaust Primal Future: 2019
Babymetal Metal Galaxy
Boris LφVE & EVφL
Leprous Pitfalls
Exhumed Horror
Sunn O))) Pyroclasts
Norma Jean All Hail
Vanden Plas The Ghost Xperiment - Awakening
Konkhra Alpha And The Omega
Insomnium Heart Like A Grave
Lacuna Coil Black Anima
Edenbridge Dynamind
Топ-15 по просмотрам
- Готические имена
- Как научиться гроулу?
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии