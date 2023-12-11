Death metal в каждую хату! Слушаем новый сингл SKELETAL REMAINS «Relentless Appetite»Новинки и новости
Буквально в понедельник видела SKELETAL REMAINS вживую в туре со STABBING, INCANTATION и SUFFOCATION, и теперь хочется поделиться их технично-брутальным творчеством с вами — тем более, что новый альбом калифорнийской группы, пятый в ее дискографии Fragments Of The Ageless, готовится к выходу 8 марта 2024. А их риффленый напористый плотный дэзняк определенно достоин внимания!
«Мы чувствуем, что стали брутальнее, чем раньше, и намеренно увеличиваем экстрим-обороты», — прокомментировали трек сами ребята, очевидно уставшие от отзывов на прошлые альбомы в стиле «еще одни последователи DEATH и PESTILENCE». От себя же добавлю, что вживую SKELETAL REMAINS звучат озверительно круто.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 77
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Комментарии
Илюха ноготочки:
Сможет ли нейросеть ставить по вене?
В этом вопросе она всегда будет уступать Осборну……
Дед Аким:
Я как — бы перерос уровень Говнаря.
Но ребята реально хороши, вокал Миши. Голос великолепный, гитары Дубинина и Холстинина. Симфонический оркестр.
Мощь, энергетика,…
Дед Аким:
Я перерос уровня Говнаря, но вот этот концерт шикарный, группа IMPERIAL AGE может курить сигарету и вздыхать, потому что у них такой популярности не было, и наверное никог…
hiCliff:
Merzbow написал(а):
хотел бы задать вопрос спецам. Кто был движущей силой в Сепе до 96?
Макс и Киссер? Игорь и Паоло были вторичны?(прям как Пантера с Филом и Даймбег�…
Дед Аким:
Еще несколько групп в список — Мельница, Louna, Слот, Джоконда, ну и потрясающие БИ 2, есть группы в стагнации, в своем стиле сложившемся. Зачем сочинять новое, когда стар…
коллапес:
hiCliff написал(а):
коллапес написал(а):
все остальное — не более чем самоподражание
Последние два альбома — самоподражание? А если включить?
а незачем включ…
Алексей:
Чтобы воссоединиться оригинальным составом, нужно развалить нынешний …
Merzbow:
хотел бы задать вопрос спецам. Кто был движущей силой в Сепе до 96?
Макс и Киссер? Игорь и Паоло были вторичны?(прям как Пантера с Филом и Даймбегом) Правы те, кто говор…
Agnst:
Да пох..учитывая, какие то ноунеймы что есть команды круче, которые 10 лет играют но так и не заслужили признания…
Чорны:
Алехандро:
Давно пора было, пусть возвращают название братьям Cavalera.…
hiCliff:
коллапес написал(а):
все остальное — не более чем самоподражание
Последние два альбома — самоподражание? А если включить?…
Юрий:
Дед Аким написал(а):
Великая группа, оставили яркий след в экстрим метале, показали всему миру, что в Бразилии не только карнавалы, большие красивые женские жо�…
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