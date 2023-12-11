skeletal remains
11.12.2023

Death metal в каждую хату! Слушаем новый сингл SKELETAL REMAINS «Relentless Appetite»

Новинки и новости

Буквально в понедельник видела SKELETAL REMAINS вживую в туре со STABBING, INCANTATION и SUFFOCATION, и теперь хочется поделиться их технично-брутальным творчеством с вами — тем более, что новый альбом калифорнийской группы, пятый в ее дискографии Fragments Of The Ageless, готовится к выходу 8 марта 2024. А их риффленый напористый плотный дэзняк определенно достоин внимания!

«Мы чувствуем, что стали брутальнее, чем раньше, и намеренно увеличиваем экстрим-обороты», — прокомментировали трек сами ребята, очевидно уставшие от отзывов на прошлые альбомы в стиле «еще одни последователи DEATH и PESTILENCE». От себя же добавлю, что вживую SKELETAL REMAINS звучат озверительно круто.

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