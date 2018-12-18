DEATH IN JUNE и снайперы Майдана

Дуглас Пирс всегда умел вбросить и задеть. И на 63-м году своей непростой творческой жизни маскированный черт в очередной раз вбросил и задел сразу всех восточноевропейских поклонников. Когда стало известно, что в 2018-м DEATH IN JUNE выпускают первый за пятилетку альбом Essence!, выложенный треклист немедленно полоснул по больному: четвертый трек под названием «Snipers Of The Maidan» не мог не задеть и не заставить напрячься.

Из интернетов (орфография, стилистика и проч. сохранено):

«Неделя до выхода альбома. Меня, как и многих в русскоязычном сегменте, пугает песня «Снайперы Майдана», точнее ее название. Я буду молиться сакральной Европе, чтобы Дуги не залез в политику. Как бы наш старый пид… гомосексуалист не был крут, но очередное мнение европейца про всем известные постсоветские события нам не нужно. Надеюсь, что Дуглас П. не залезет в политику и выдаст крутой альбом. И даст наконец концерт в Москве (я знаю что он говорил, что закончил с концертами, но он так уже 3 раза говорил до этого, поэтому я уже не верю)».

«У известного национал-гомосексуалиста вышел новый альбом. Судя по одной песне, тематика «че там у хохлов» не обошла и усатого».

«Тим часом британська дарк-фолк група Death in June випустила нову пісню «Снайпери Майдану», присвячену відомим подіям. Отже залишено слід не лише в українській, але і в світовій культурі. Що важливо, бо історичні події радше запам’ятовуються саме через пам’ятки культури, а не історичні праці або хроніки. Що характерно, лейтмотив тексту пісні британського автора, що неодноразово повторюється, цілком український за змістом: «Снайпери на Майдані, ЗРАДНИКИ скрізь». Очевидно наш історичний матеріал навіть англійця змушує все сприймати саме зі специфічним українським фаталізмом».

«Спустя 5 лет после долгого затишья Дуглас Пирс релизит новый альбом. Закроем глаза на название некоторых треков».



«бандеровец красиво поет»

«С сатирическим балладами вроде Snipers Of The Maidan он явно опоздал, но за пять лет с предыдущего релиза можно и выпасть из контекста 2019 года вместе со всем дарк-фолком, как таковым».



В общем, каждый интерпретировал тему по-своему (а украинцы еще и приложили тематический клип — см.ниже), но старина Дуглас, кажется, и тут снова всех обманул. Ему все равно. Ему скучно. Так что вы можете, если желаете, драться, а он пока уныло порефлексирует. Конъюнктурщина как она есть. Или… нет?