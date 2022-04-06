BLUT AUS NORD
06.04.2022

Мечтать не вредно! Новая тема BLUT AUS NORD «That Cannot Be Dreamed»

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Мне очень понравился галлюциногенный альбом BLUT AUS NORD 2019 года, со всеми его грибочками, ягодками и пост-блэковой психоделией. В мае же французы выпускают очередной лонгплей Disharmonium – Undreamable Abysses, и судя по затравочному синглу «That Cannot Be Dreamed», ту самую тему продолжат, подключив к повестке мечтательный хоррор. Я б поставила эту песню саундтреком к фильму «Цвет из иных миров»: атмосфера и настроение точно такие же.

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