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27.02.2024

Давно не слышались! Новинка ALCEST «L’Envol»

Новинки и новости

Пять лет прошло после выпуска альбома ALCEST Spiritual Instinct, и вот анонс. Седьмая полноформатная порция единорожково-зефирных шугейзовых туманностей, негусто присыпанная приправой пост-блэковых воплей, названная Les Chants De L’Aurore и произведенная признанными французскими поварами, будет готова к употреблению 21 июня. А пока вот вам мультик на песню «L’Envol».

Neige: «‘L’Envol’ — это музыкальное возвращение к атмосфере первых альбомов ALCEST. Я написал эту песню после вдохновенного путешествия на Корсику, где встречался с замечательными людьми в окружении невероятных пейзажей, самых удивительных из когда-либо виденных мною. Было чувство, как будто я вырвался из повседневной реальности и присоединился к стае мифических птиц, пересекающих границы известного мира.

Треки на Les Chants De L’Aurore отличаются друг от друга жанрово, но мы решили, что именно эта вещь послужит достойным представлением атмосферы и общих тем диска».

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