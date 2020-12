David Ellefson от стоимости студийной работы MEGADETH: «После второго альбома наши бюджеты оценивались в 100000 — 150000»

MEGADETH в настоящий момент занимаются работой над новым альбомом, который намереваются выпустить в 2021 году, — и Мастейн уже заявил, что он, «вероятно, будет одним из наиболее яростных релизов со времен Rust In Peace». Также, припоминая классические пластинки, у коллектива вышла биографическая книга «Rust in Peace: The Inside Story of the Megadeth Masterpiece» — в промо-интервью к которой David Ellefson рассказал, чего стоили тогдашние студийные работы MEGADETH.

«Помню, наш первый альбом Killing Is My Business… And Business Is Good 85 года стоил лейблу восемь тысяч. На второй, Peace Sells… But Who’s Buying?, Combat Records выделили уже $25 000. Но! За эти деньги мы продали полмиллиона пластинок! Хотя, опять-таки, следом понадобились средства на клипы, организацию туров и все такое. Так что мы не заработали денег с полмиллиона.

Дальше наши бюджеты оценивались уже в сто тысяч, сто пятьдесят. Это немало, конечно, но и студии наши стоили дорого. Крупные конторы тех лет брали по $1200 — $1500 в сутки, так что сами посчитайте, сколько выйдет за три или четыре недели.

На чем-то мы обычно экономили: записывали бас и барабаны в крутых студиях, а потом снимали попроще, но в конечном итоге, с учетом микширования и прочего, 75-80-100 тысяч уходили легко.

Когда заканчивалась работа над альбомом, мы снимали клип-другой, что по тем временам тянуло от 80 до 150 тысяч (за каждый), из которых 50% оплачивала сама группа.

Мы ехали с туром в Европу, и снова теряли бабки. Ехали в Японию — немного зарабатывали. Ехали в Австралию — тратили все! Хотя конечно, эти усилия были не напрасны, ведь роялти из разных стран идут до сих пор. Ну и у нас никогда не было синдрома богачей — по сути, все вкладывалось в коллектив, и в течение многих лет зарплата моего гитарного техника превышала мою собственную.

Владельцам бизнеса — мне и Дэйву — вообще доставались огрызки, деньги поступали в последнюю очередь. Ведь сначала надо было подумать о сценическом продакшне, о логистике, аренде, позаботиться о технической команде, заплатить налоги. И вот только потом… потом что-то нам. Конечно, хитовые альбомы — круто, они открывают многие двери, но при этом механизм, будучи запущенным, требует постоянной подпитки».

