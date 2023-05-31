David Ellefson, оказывается, умеет петь! Слушаем балладу DIETH «Walk With Me Forever»Блог
Я ранее немного рассказывала про польскую группу DIETH, в которой прописался David Ellefson. Дебютный альбом трио To Hell And Back готовится к выходу на Napalm Records во второй день лета; мужички уже выкладывали в Сеть несколько бодрых тем (кто не видел, смотрите, например, «Don’t Get Mad… Get Even!» ниже), а предваряя непосредственно релиз, DIETH внезапно показали балладу «Walk With Me Forever», в которой чистоголосо поет сам Дэвид. И, оказывается, вполне себе даже умеет!
Пускай теперь и играя с поляками, Эллефсон все-таки американец, потому не мог не отметить Memorial Day (День поминовения — а по сути, день памяти павших воинов), являющийся одним из основных ежегодных праздничных дней в США. И сентиментальную тему выложил не случайно.
«Мы все когда-то в жизни сталкивались с горестными потерями, и об этом чувстве данная песня, о нем и одновременно о том, как, приняв потерю, смирившись с ней и отпустив человека, мы идем дальше, с благодарностью сохраняя в памяти прекрасное из его жизни».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 58
Обновления
-
David Ellefson, оказывается, умеет петь! Слушаем балладу DIETH «Walk With Me Forever»
-
RAMMSTEIN обвиняют в одурманивании и попытке соблазнения фанатки в Вильнюсе
-
Цитата. Corey Taylor про AI: «Вы совсем там с ума посходили? У нас закончились таланты?»
-
Репортаж: BLACKBRAID, 200 STAB WOUNDS, CATTLE DECAPITATION, DARK FUNERAL в Шарлотт
-
Кому жить надоело. KHANATE выпустили новый альбом
-
MARDUK выгнали басиста за зигу
-
Звездное пекло. Фестиваль Sick New World в Вегасе
-
THE AGONIST не осилили
-
Брутальные выходные: фестиваль Carolina Chainsaw Massacre с хэдлайнером POSSESSED, а также EXTERMINATION DISMEMBERMENT в США!
-
LORD OF THE LOST — единственная «метал»-группа на будущем «Евровидении». Как вам их песня?
Комментарии
Merzbow:
Дружище Христос:
С3РО написал(а):
Тварь написал(а):
кто-нибудь, скажите Шарон, что россиянские ресурсы (типа сраксайда) обосрались выставлять этот клип у себя.
Равно как раньше �…
С3РО:
Тварь написал(а):
кто-нибудь, скажите Шарон, что россиянские ресурсы (типа сраксайда) обосрались выставлять этот клип у себя.
Равно как раньше они обосрались к…
Сергій:
Орг:
Так там наверняка не только музыканты, но и всякие гитарные техники или грузчики аппаратуры в автобус после шоу не прочь позажигать с бухими фанатками, а те потом н�…
Писюн c глазами:
Алексей написал(а):
Когда же все они сдохнут???!!! Ой, пардоньте, вырвалось, крик души, так сказать!
Мне тоже Rammstein не особо, но не до такой же степени …
Другой Александ:
Serpens Lvx — TZINAKANKAMAZOTZ (Aztec Vampyrism)
Премьерный трек от российско-мексиканского блэк дуэта.
Стафилококусу стоит заценить.
https://www.youtube.com/watch?v=cjwytsEvJ2g&t=40s…
Алексей:
Когда же все они сдохнут???!!! Ой, пардоньте, вырвалось, крик души, так сказать!…
Дед Аким:
Согласен, последний альбом Sirenia до лучших альбомов корифеев жанра, вроде Nightwish, Epica, W. T. не дотягивает. Кавер хороший, альбом отторжения не вызывает, послушать можно, �…
Юрий:
Тимур:
DimaCar написал(а):
Некоторые люди просто помешаны на работе и жизнь свою не мыслят без постоянной деятельности. Могу догадаться, что и здесь — такой же случай.
…
Лети:
Спасибо Withing Temptation! Любимая группа с чуткими сердцами …
коллапес:
по поводу свежей «Сиреньки» — такая фигня… К сопрано у меня претензий нет, у меня скорее к авторской стороне и абсолютно фригидной идейности альбома. Гитару почти не…
Добавить комментарий