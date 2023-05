David Ellefson, оказывается, умеет петь! Слушаем балладу DIETH «Walk With Me Forever»

Я ранее немного рассказывала про польскую группу DIETH, в которой прописался David Ellefson. Дебютный альбом трио To Hell And Back готовится к выходу на Napalm Records во второй день лета; мужички уже выкладывали в Сеть несколько бодрых тем (кто не видел, смотрите, например, «Don’t Get Mad… Get Even!» ниже), а предваряя непосредственно релиз, DIETH внезапно показали балладу «Walk With Me Forever», в которой чистоголосо поет сам Дэвид. И, оказывается, вполне себе даже умеет!

Пускай теперь и играя с поляками, Эллефсон все-таки американец, потому не мог не отметить Memorial Day (День поминовения — а по сути, день памяти павших воинов), являющийся одним из основных ежегодных праздничных дней в США. И сентиментальную тему выложил не случайно.

«Мы все когда-то в жизни сталкивались с горестными потерями, и об этом чувстве данная песня, о нем и одновременно о том, как, приняв потерю, смирившись с ней и отпустив человека, мы идем дальше, с благодарностью сохраняя в памяти прекрасное из его жизни».

