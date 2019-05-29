David Ellefson о роли в MEGADETH: «Чтобы сохранить дружбу, мне пришлось поступиться правами на группу»

David Ellefson в июле собирается выпустить автобиографическую книгу «More Life with Deth». Кроме того, группа усиленно трудится над пре-продашкном будущего альбома (как сказал музыкант, этим они на прошлых релизах не занимались, и теперь с удовольствием развлекаются с партиями на компьютере, экспериментируют с Pro Tools и «разглядывают под микроскопом мельчайшие нюансы»). Ну а журналисты, которым положено делать промо-материалы по всем этим поводам, спрашивают несколько о другом. Например, как вышло, что, являясь одним из основателей группы, Дэйв в нулевых позволил Мастейну сделать MEGADETH сольным проектом, отдав все права?

Если кто помнит, в 2002 году группа распалась — кратенько, на два года, — и вернулась на сцену уже без Эллефсона. Басист пришел обратно лишь в 2010 — и, как он теперь говорит, стал в MEGADETH очередным наемником, «парнем на зарплате». Пускай и самой высокой.

«С самого начала я действительно был равноправным владельцем, — признает музыкант. — Когда Дэйв развалил коллектив в 2002, деловые вопросы никак не решались. В 2004 речь зашла о воссоединении, и тут у нас с ним возникли серьезные противоречия по поводу разделения прав в MEGADETH. Отношения, знаете ли, меняются.

Люди считают (да и я разделяю это мнение), что коллектив — это прежде всего семья, сплоченная банда, команда в полном смысле слова. Отчасти так оно и есть.

Тем не менее, помимо общности интересов, за каждой группой стоят бизнес-отношения, внутренняя иерархия: кто что написал, кто что сделал, кто за что отвечает. Не буду врать: в 2004 году из совладельца я вдруг превратился в рядового музыканта, и потому не захотел принимать участия в реюнионе. Меня не устраивали предложенные условия.

Прошло время. Я переиграл с разными людьми в разных проектах, и благодаря им снова начал получать удовольствие от создания музыки. И я понял, что готов вернуться, участвовать в том, что мне интересно, делать свое дело при условии достойного вознаграждения. В этом есть плюсы: будучи «человеком со стороны», ты можешь отстраниться от кучи неприятных вопросов. И в настоящий момент времени, в данный момент моей жизни я рад, что могу не беспокоиться о многих вещах. Как говорят в American Express, «членство дает привилегии». Но статус постороннего также имеет плюсы. В моем случае, например, он помогает сохранить дружеские отношения. Чтобы сохранить дружбу, мне пришлось поступиться правами на группу».