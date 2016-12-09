Dave Mustaine приглашает фанатов поспать в палатке на территории собственного поместья

…так что есть вы фанат, ничем не обременены на выходных 10-12 марта и готовы потратить на подобный эксклюзив пару-тройку-пятерку тысяч долларов, пока еще есть варианты!

Очевидно, процесс собирания денег в период производства Dystopia натолкнул рыжего Дэйва на ряд креативных идей. Во-первых, замутить крутой инфоповод; во-вторых, собрать еще немного деньжат; в-третьих, продемонстрировать собственную близость к народу; в-четвертых, хоть как-то монетизировать свое живописное калифорнийское поместье, коли продать его не получается. Возможно, есть еще некие неочевидные пункты типа в-пятых или в-шестых, но это не так уж и важно. Ибо желающих всяко должно быть немало.

Итак, учебно-развлекательный лагерь у дяди Дэйва, согласно его официальному сайту, предлагает следующие заманухи.

Премиум-пакет за $5499 в формате single или $2999 за человека в double. Проживание на территории поместья Мастейна в меблированной палатке, а именно:

- снабженной кроватью, матрасом и постельным бельем, подушкой и шерстяным одеялом; лаунж-мебелью, ковриком, тумбочкой и осветительным фонарем на батарейках;

— с эксклюзивным приветственным подарком;

— с ежедневным завтраком, обедом и ужином по месту проживания;

— с доступом к душевым кабинкам и VIP-туалетам;

— с посещением воркшопов на собственный выбор в течение всего уикэнда;

— …а также эксклюзивного акустического концерта MEGADETH;

— с гарантией лучших мест во время посиделок у костра с байками от MEGADETH;

— с гарантией первоочередного доступа к процессу винной дегустации с Дэйвом Мастейном (вне территории поместья, порядка 45 минут езды);

— с доступом к садам на территории поместья и его рок-н-ролл библиотеке на протяжении всего уик-энда;

— с присутствием местного папарацци, задачей которого будет запечатлеть все незабываемые моменты мероприятия;

— с присвоением памятного ламинированного бейджа Megadeth Boot Camp.

Если же кого не прельщает жизнь в палатках, недалеко есть отели с полным сервисом. За прайс от $2000 можно получить почти все то же самое, разве что без костра и ощущения интимной близости к кумирам, которые сопят где-то рядом — в одной из многочисленных комнат мастейновского особняка.

Что еще обещают? Ну, понятно, meet and greet, распивание пивка, кофейную паузу в компании с Dave Ellefson, гитарный воркшоп от Кико, барабанный — от Дирка, a также бас-гитарный мастер-класс Эллефсона. Сам же Дэйв примет участие в винной дегустации, а также отслужит неформальную «современную» службу в Megadeth Church. Возможно, даже и с чудесами. Кто знает.