Dave Mustaine о молодых метал-группах: «Испорченные ублюдки, детишки врачей и адвокатов, вкладывают каждый цент в продакшн»

Рыжего Дэйва в заголовках и новостях в последнее время становится много, и не случайно: на подходах новый альбом MEGADETH, который будет, конечно же, еще лучше, еще тяжелее, еще круче и восхитительней прежних. А пока мир не развалился от этого великолепия, Мастейн делится мудростью с молодыми метал-командами. «Какой бы вы совет дали музыкантам, которые подошли к тебе и сказали, что хотят создать новую банду?» «Даже не начинайте».

рок цитаты Megadeth Dave Mustaine «Не хочу никого обижать, но рок-звезды уже не получаются. Все, что мы имеем сегодня, — это сопливые ребятки, которые работают в музыкальных журналах.

Причем в связи с этим вот что любопытно: раньше, в эпоху печатных изданий, между группами и журналистами существовал некий моральный кодекс. А потом появился Интернет, и всякий желающий стал раздирать команды в клочья. Причем даже, возможно, не по реальному, а специально выдуманному для этого поводу. Личность того, кто пишет, уже стала важнее группы, о которой идет речь, — и я скучаю по временам, когда на первом месте была все-таки музыка.

И еще вот чего сейчас не хватает. В 80-х все, что нам было нужно, — это лабать музло, трясти головой и делать так, чтобы люди нас слушали. Теперь, мать вашу, нет всего этого. Новые коллективы, эти испорченные ублюдки, детишки врачей и адвокатов, вкладывают каждый свой цент в продакшн. У них большие экраны, пиротехника, танцующие телки, надувные декорации, которые растут вместо с их эго. Они понятия не имеют о своих обязанностях».

..И хорошо, что есть MEGADETH, которые вскоре напомнят всем, по чем фунт лиха. Начав для начала с переизданий The World Needs A Hero и The System Has Failed, выпуска бест-оф альбома Warheads On Foreheads, ну и потом, где-то гораздо позже, новья, над которым сейчас идет усиленная работа, подпитываемая мастейновской желчью по поводу и без.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. DimaCar 16.01.2019 в 01:15

    «У них большие экраны, пиротехника и надувные телки»… интересно, о ком это он?

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  2. Anastasiya 16.01.2019 в 01:17

    DimaCar написал(а):
    «У них большие экраны, пиротехника и надувные телки»… интересно, о ком это он?
    Бегемот???

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  3. ukko 16.01.2019 в 09:26

    DimaCar написал(а):
    «У них большие экраны, пиротехника и надувные телки»… интересно, о ком это он?


    Дэйв,окстись! Зависть это ж один из смертных грехов! Срочно покайся, желательно публично!!!

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