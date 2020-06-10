Датская церковь устроила Copenheaven вместо фестиваля Copenhell

Датская церковь устроила Copenheaven вместо фестиваля CopenhellБлог
Лето 2020 стало особенным — в плохом смысле слова — для металистов, и датский фест Copenhell, планировавшийся с 17 по 20 июня, пал так же, как и все остальные. Зато его площадкой и аппаратом воспользовалась местная церковь и устроила там свой Copenheaven. В качестве, надо думать, ответочки.
Под пристальными взглядами волков на стенах (волков, к счастью, не перекрасили… пока что) евангелисты устраивают богослужения в формате drive-in: каждое воскресенье возводится небольшая сцена, на которой пастор несет свои проповеди, а люди паркуются напротив в машинах. Хор подпевает — а звук усиливают фестивальные динамики.
Кому не терпится получить причастие, привозят хлеб, вино и употребляют это в своей машине. Вместо совместного «аминь» — нажимают на клаксоны. Ну и вообще сигналят, реагируя на слова пастора.
«Мы стараемся сделать все весело, — комментирует он, — например, если вас надо покрестить, включите дворники на автомобиле. Если хотите обратиться к Господу — фары».
В общем, тоже своего рода сейшн.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 115
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