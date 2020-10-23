23.10.2020

DARZAMAT снова с нами. На подходе альбом «A Philosopher At The End Of The Universe»

Новинки и новости

Интересная и неформатная олдовая польская группа с чудным женским вокалом (Nera — один из тех голосов метал-сцены, что, в отличие от бесконечных бесячих сопрано-завываний, завораживают экспрессией, гибкостью и композиционной уместностью), DARZAMAT, блэкари-готы и маги, наконец прервали более чем десятилетнюю паузу и анонсировали на ноябрь альбом A Philosopher At The End Of The Universe.

Пока в нашем распоряжении есть два сингла, титульный и «The Great Blaze», так что кому требуется плеснуть хитрозамешанного колдовства в хрустальный звон бокалов — принимайте и слушайте на здоровье: DARZAMAT по-прежнему в отличной форме, по-прежнему миксуют всевозможные стили в коктейли, от которых срывает заборы. Ну и Nera, конечно. Куда ж без нее.

Тексты группы, по уверению музыкантов, концептуальны: в центре повествования фигура человека, который, преодолевая сложности внутренние и внешние, презирая границы и навязываемые стандарты, упрямо движется к некоей высшей цели, согласно собственому предназначению. И предел ему — лишь Вселенная.

A philosopher at the end of the universe
A crown of spearheads on my head
Human! King of all kings!

My morgenstern is called freedom
In shards of stained glass I read the false past
I kindle the torch of knowledge tonight
I am the end, the light and the dark…

Количество просмотров: 81

1 comment

  • Катерина написал(а):

    Ого, уже и забыла их. Когда-то очень нравилась группа!

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *