DARZAMAT снова с нами. На подходе альбом «A Philosopher At The End Of The Universe»Новинки и новости
Интересная и неформатная олдовая польская группа с чудным женским вокалом (Nera — один из тех голосов метал-сцены, что, в отличие от бесконечных бесячих сопрано-завываний, завораживают экспрессией, гибкостью и композиционной уместностью), DARZAMAT, блэкари-готы и маги, наконец прервали более чем десятилетнюю паузу и анонсировали на ноябрь альбом A Philosopher At The End Of The Universe.
Пока в нашем распоряжении есть два сингла, титульный и «The Great Blaze», так что кому требуется плеснуть хитрозамешанного колдовства в хрустальный звон бокалов — принимайте и слушайте на здоровье: DARZAMAT по-прежнему в отличной форме, по-прежнему миксуют всевозможные стили в коктейли, от которых срывает заборы. Ну и Nera, конечно. Куда ж без нее.
Тексты группы, по уверению музыкантов, концептуальны: в центре повествования фигура человека, который, преодолевая сложности внутренние и внешние, презирая границы и навязываемые стандарты, упрямо движется к некоей высшей цели, согласно собственому предназначению. И предел ему — лишь Вселенная.
A philosopher at the end of the universe
A crown of spearheads on my head
Human! King of all kings!
My morgenstern is called freedom
In shards of stained glass I read the false past
I kindle the torch of knowledge tonight
I am the end, the light and the dark…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 81
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Ого, уже и забыла их. Когда-то очень нравилась группа!