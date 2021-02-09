DARK SKY BURIAL: неожиданный электронный сольный проект от Shane Embury

Shane Embury, всегда отличавшийся продуктивностью, за последний год побил все рекорды. Вышел очередной альбом NAPALM DEATH; диск VENOMOUS CONCEPT; возобновили деятельность BRUJERIA и BENT SEA; родили второй полнофрматник INSIDIOUS DISEASE. Но и это не все! 2021 год музыкант начал с альбома своего сольного проекта DARK SKY BURIAL — и это совсем не та музыка, что мы обычно привыкли получать от большого Шейна.

Альбом, уже второй под этой вывеской (и второй в своеобразной трилогии), называется Quod Me Nutrit Me Destruit — что, по словам Embury, переводится как «что меня питает, то меня и погубит». «За год пандемии я бросил себе вызов: написать максимальное количество музыки, на которое только способен. Мне нужен был способ отвлечься — хотя, с другой стороны, с некоторых пор начало появляться чувство, что вся эта история с ковидом может продлиться гораздо дольше, чем мы себе представляем.

Я искал спасения — и находил его в своей семье. Баланс света и тьмы всегда непрост, однако результат стоит усилий.

Несмотря на то, что мои корни произрастают из рока и метала, я всегда сознательно исследовал новые звуки и группы. Будучи ребенком, записывал на магнитофон телевизионные заставки, вводя в ступор своих друзей. А с начала 90-х я мечтал начать работать с музыкальными лупами, делать саундтрековый материал».

DARK SKY BURIAL как раз о том: дарк-эмбиент, нойз, кинематографичная мрачная электроника. Оцените.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://darkskyburial.bandcamp.com/album/quod-me-nutrit-me-destruit" >Quod Me Nutrit Me Destruit by Dark Sky Burial</a>

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