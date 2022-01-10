we are the apocalypse dark funeral
10.01.2022

DARK FUNERAL вернулись с новым альбомом

Новинки и новости

Lord Ahriman: с величайшим удовольствием предлагаю вам первое знакомство с будущим альбомом We Are The Apocalypse. Это трек «Let The Devil I» — возможно, не совсем обычная для нас тема, которая, тем не менее, несет в себе истинную тьму и дух DARK FUNERAL. Так что мы даже не сомневались, какую вещь избрать первым синглом.

Лично для меня «Let The Devil I» — свидетельство величия, которого можно достичь, обратившись к своей темной стороне и достигнув гармонии с внутренним дьяволом. Наслаждайтесь Тьмой!»

С 2016 года прошло немало времени и, надеюсь, все вы соскучились!

Количество просмотров: 524

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4 комментария

  • Mazay написал(а):

    Любо!

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  • Zxcv написал(а):

    Let the devil IN

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  • Green написал(а):

    Уже давно жду этот самый альбом) новый трек хорош!

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  • Егор написал(а):

    Стерильно слишком, совсем драйва не чувствуется. Хотя уверен альбом будет как обычно чётким.

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