DARK FUNERAL вернулись с новым альбомом

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10.01.2022
DARK FUNERAL вернулись с новым альбомомНовинки и новости
Lord Ahriman: с величайшим удовольствием предлагаю вам первое знакомство с будущим альбомом We Are The Apocalypse. Это трек «Let The Devil I» — возможно, не совсем обычная для нас тема, которая, тем не менее, несет в себе истинную тьму и дух DARK FUNERAL. Так что мы даже не сомневались, какую вещь избрать первым синглом.
Лично для меня «Let The Devil I» — свидетельство величия, которого можно достичь, обратившись к своей темной стороне и достигнув гармонии с внутренним дьяволом. Наслаждайтесь Тьмой!»
С 2016 года прошло немало времени и, надеюсь, все вы соскучились!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 524
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4 комментария
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Комментарии
- Егор: Стерильно слишком, совсем драйва не чувствуется. Хотя уверен альбом будет как обычно чётким.
- Merzbow: Сатонис на Нергушу чем то похож тут.
- Ветошь: Всегда мне нравились. Отличная новость и песня. Жду!
- Mazay: Усилились вроде. Я во всяком случае помню их более мелодичными. Песня внушает оптимизм по поводу альбома
- Ігор: И до лампочки маски,сертификаты,тесты, вакцинация. Ограничения,органичения, ограничения…
- Дед Аким: Новинки SILENZIUM — Concierto de Aranjuez (J.Rodrigo cover) скрипка рвёт душу, sad music в конце…
- Green: Уже давно жду этот самый альбом) новый трек хорош!
- Егор: И больных пусть рвут в клочья прямо на месте!
- Anastasiya: Федор написал(а): Добавьте Vincent Crowley – Beyond Acheron пожалуйста! Забыл добавить ORNAMENTOS DEL…
- Федор: Забыл добавить ORNAMENTOS DEL MIEDO «Ecos» .
- Федор: Добавьте Vincent Crowley – Beyond Acheron пожалуйста!
- Юрий Иляхин: Я уже лет пять влюблен в Фернанду.А по поводу услышанного материала- лично моё мнение,Nervosa круче…
- Zxcv: Let the devil IN
Любо!
Let the devil IN
Уже давно жду этот самый альбом) новый трек хорош!
Стерильно слишком, совсем драйва не чувствуется. Хотя уверен альбом будет как обычно чётким.