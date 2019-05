Dani Filth: «Я понял, что хочу быть музыкантом, когда заработал много денег»

11 июня начинается российский мини-тур CRADLE OF FILTH «Lustmord and Tourgasm», эксклюзивно посвященный альбому Cruelty And The Beast, — и если кто собирается на один из концертов, надеюсь, расскажете потом, как оно было. А пока Дани Филс раздает интервью. Вот вам парочка любопытных цитат из «Metal Hammer».

Когда и почему ты взял псевдоним Dani Filth?

Это был как раз-таки период Cruelty And The Beast, и я не знаю, почему. Возможно, потому, что у меня говенная фамилия. Ну или пошел по следам Axl Rose. С этим, конечно, были свои нюансы: Nuclear Blast бронировал номера отелей на имя Mr Filth, а потом я доставал паспорт, и мне отказывали в заселении. Приходилось выходить в Интернет и показывать фотографии в доказательство, что это я.

Когда ты всерьез решил стать музыкантом?

Когда понял, что не способен толком делать что-либо еще. А еще когда заработал много денег. Купил свою первую спортивную машину и решил: йеее, это ж круто. Ну и плюс, мне нравится заниматься музыкой.

Как, сидя в Саффолке, ты воспринимал блэк-метал сцену холодной Норвегии? Ощущал ли некую связь?

Что мне всегда нравилось в ранней норвежской блэк-метал сцене, так это страсть. А еще какой-то парень в Колчестере попытался спалить церковь, и обвинили в этом нас. Хотя мне поджоги церквей всегда казались дичью.

К слову, за годы в музыке я перезнакомился и подружился со всеми легендарными персонажами норвежской сцены, и ни разу не слышал, чтобы кто-либо из них говорил, мол, это было круто. Все признавали с годами: «Мы были идиотами, мы были детьми». Мой товарищ живет недалеко от первой церкви, которую сожгли в Бергене, и он считает, что это все идиотизм. Говорит: «Я счастлив, что не попал в эту волну и не стал заниматься тем же (а ведь мог), потому как однажды утром можно проснуться с пониманием: я спалил здание, теперь отправлюсь на 25 лет в тюрьму, я придурок».

Что чувствуешь, видя людей в майке «Jesus Is A Cunt»?

Забавляюсь. Для нас она была актом анархизма. Мы никогда не считали себя сатанистами, просто прикалывались и ржали до слез, когда напечатали первую майку. Кстати, моя жена тогда работала в салоне, который занимался печатью на ткани. Они сделали первую копию футболки — и жену уволили.

Доволен ли ты своей жизнью?

Да, я счастливый человек. У меня есть деньги. Не то чтобы гора бабла, но достаточно, чтобы не работать в закусочной. Я занимаюсь тем, что люблю, — каждый день своей жизни. А иногда даже встаю позже половины десятого! Что еще? Считаю, я отлично справляюсь с тем, что делаю. Наша группа офигенна. Мы продаем кучу дисков, зарабатываем музыкой — черт, я сейчас порву рубашку и побегу с воплями по улице! В общем, я всем доволен. И люблю музыку».