Далеко ехать не надо: два еврофеста в Польше летом 2020

Сейчас многие мучительно выбирают, какие метал-фестивали посетить летом 2020 (некоторые из коих, вроде Wacken Open Air, кстати, уже солдаут: 75000 билетов размели меньше, чем за сутки), и если еще не решили, то вот, к примеру, два польских варианта — когда и ехать не особенно далеко, и составы достаточно жирные. Особенно в Кракове.

Mystic Festival 2020, Краков, 10-11 июня.

В составе, день первый: JUDAS PRIEST, KATATONIA, AMORPHIS, DEVIN TOWNSEND, OBITUARY (с программой «Slowly We Rot»), MERCYFUL FATE, MGŁA, INFECTED RAIN, ALIEN WEAPONRY, BAEST, MOTANKA, HEILUNG.

День второй: NIGHTWISH, GOJIRA, SEPULTURA, VADER, ACCEPT, ORANSSI PAZUZU, WITCHCRAFT, BEAST IN BLACK, BLACK RIVER, THE HU, TRUCHŁO STRZYGI, HENTAI CORPORATION.

Сайт: http://www.mysticfestival.pl/en

Цена вопроса: от 120 долларов за два дня до 210 за VIP-пакет.

Metalmania Open Air, Варшава, 29 августа.

Пресловутая Metalmania, живучая, как и лейбл Metal Mind, которому уже, по ощущению, лет сто, готовит августовский фест для тех, кто крупные многодневные события прозевал, а движухи все еще хочется. Из Катовице фестиваль перекочует в Варшаву, на летнюю сцену «Прогрессии», а роли хэдлайнеров исполнят MAYHEM, CANDLEMASS и AT THE GATES, отмечающие 25-летний юбилей Slaughter Of The Soul. Также обещают RAZOR, местных легенд-ветеранов TURBO — ну и вроде состав пока не финальный. Так что имейте в виду.

Билеты: https://shop.metalmind.com.pl/127,bilety_22,pl.html

Стоимость: около 50 долларов.

А вы куда собираетесь следующим летом?