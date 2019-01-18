Да будет срач! Между участниками ILL NIÑO назревают тяжбы за имя

И еще одна история о том, как из группы кто-то кого-то «уходит» без желаний на то уходящего. Или, точней говоря, уходимого. Сколько их было? SÓLSTAFIR, IMMORTAL, BATUSHKA — получившие огласку разборки последних времен. А теперь, судя по всему, и ILL NIÑO готовятся показать, чем грозят битвы за название группы, деньги и славу. Ведь несмотря на то, что, как и большинство героев ню-метала, американцы в конце нулевых несколько… ммм… вышли в тираж, ILL NIÑO — бренд достаточно ценный, чтобы обеспечить владельцу приличную пенсию.

Как уже не первый год крутится в новостях, на 2019 год был намечен выпуск восьмого альбома команды (седьмой, Till Death, La Familia, к слову, вышел в 2014 и едва зацепил чарты). Однако лишь январь перевалил через свою середину, драммер команды Dave Chavarri объявил, что фронтмен Cristian Machado, а также гитаристы Ahrue Luster и Diego Verduzco внезапно уходят, им уже найдена замена из участников SHATTERED SUN и SONS OF TEXAS, а также выложил новую, записанную новым же составом тему «Sangre» (см.ниже).

«Иногда в группе, как в браке: люди перестают понимать друг друга, отстраняются, и расставание становится неизбежным. Мы желаем бывшим участникам удачи в музыкальной карьере, а сами продолжим путь с новой, уже испытанной в турах командой». Дальше он попросил не лезть в душу и не задавать лишних вопросов.

Тем не менее, буквально через день пошли вопросы со стороны трех уволенных. Cristian Machado обратился к публике с таким заявлением: «Мы хотим сказать своим родным, друзьям, фанатам, чтобы они не верили тому, что услышали. Никто из нас троих не покидал ILL NIÑO, мы по-прежнему остаемся верны и команде, и слушателям. Мы работаем над новой музыкой, контрактами, изыскиваем новые возможности».

Что можно трактовать как «увидимся в суде». Юридические телодвижения за право владения брендом ILL NIÑO уже начались. И, есть мнение, в ближайшее время будет всем им не до музыки.