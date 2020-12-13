13.12.2020

Да будет ночь: новинка NIGHTFALL «Darkness Forever»

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В 2020-м греки NIGHTFALL развернули бурную деятельность, выпустив коллекционный бокс Holy Nightfall — The Black Leather Cult Years, а позже закончив работу над десятым альбомом своей дискографии At Night We Prey. Первым синглом группа выложила тему «Darkness Forever», обозначив курс будущего релиза: быстрее, плотнее, злей, без соплей и олдскульно. Трек получился не гениальным, но добротным — так что мартовский лонгплей можно смело вносить в список «жду и надеюсь».

«Песню вдохновил рассказ Азимова «И пала ночь…», — сообщил предводитель Efthimis Karadimas, — «Darkness Forever», вечная Тьма, о людях, находящихся в состоянии депрессии. (Казалось бы, при чем тут Айзек и его история о загадочной гибели цивилизации, — авт.) Надежды и просвета не видно, а помощи окружающих не хватает, чтобы восстановить расшатанный мост между психикой и реальностью. Невозможность объяснить, выразить свое состояние, душит, и, как у всех созданий, которым не хватает воздуха; реакции и поведение становятся невротичными и агрессивными».

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